Bộ trưởng Malaysia: Án phạt của FIFA ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước

(VTC News) -

Phát biểu sáng 7/10 sau khi nhận thông tin về án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) liên quan đến việc nhập tịch cầu thủ, bà Hannah Yeoh - Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia - yêu cầu LĐBĐ Malasia (FAM) phải thực hiện nhanh quy trình kháng cáo.

“FAM không thể im lặng. Họ cần phản hồi rõ ràng về tất cả những phát hiện mà FIFA đã nêu ra", Bộ trưởng Hannah Yeoh cho biết. Bà cho rằng vụ bê bối này khiến dư luận phẫn nộ và làm hoen ố hình ảnh của đội tuyển Malaysia.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia nói thêm: “Mặc dù FAM tuyên bố rằng đây chỉ là lỗi kỹ thuật, sai sót của nhân viên, nhưng tất cả những điều đó cần được khắc phục. Bản án 19 trang của FIFA chứa những nhận định rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước. Tôi hiểu rằng người hâm mộ bóng đá trong nước đang rất tức giận, thất vọng và mong muốn thấy được sự thay đổi".

Ngày 26/9, LĐBĐ thế giới phạt LĐBĐ Malaysia 350.000 franc Thụy Sĩ vì lỗi "giả mạo và làm sai lệch" trong quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Những cầu thủ này bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người, đồng thời bị cấm thi đấu trong 12 tháng.

Đêm 6/10, FIFA công bố văn bản 19 trang giải thích chi tiết về vi phạm của LĐBĐ Malaysia. Theo hồ sơ FAM nộp lên FIFA, 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel có ông hoặc bà sinh ra ở Malaysia. Tuy nhiên, Ban Thư ký của FIFA trích xuất được giấy tờ gốc với thông tin khác hoàn toàn.

"Ủy ban nhấn mạnh rằng hậu quả của việc làm giả là rất nghiêm trọng, không thể xem là lỗi kỹ thuật nhỏ. Hành vi này ảnh hưởng trực tiếp đến tư cách hợp lệ của các cầu thủ và tính toàn vẹn của trận đấu — cụ thể, toàn bộ 7 cầu thủ đều thi đấu trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0, trong đó 5 người đá chính và 2 người ghi bàn mở tỷ số.

Từ những căn cứ trên, Ủy ban đi đến kết luận dứt khoát rằng các cầu thủ là những người hưởng lợi cuối cùng từ việc sử dụng tài liệu bị chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu. Họ cùng với FAM thành công trong việc tận dụng hậu quả của hành vi này, do đó phải bị trừng phạt tương xứng", FIFA cho biết.