Bộ trưởng GD&ĐT: Nhà giáo cần làm sao cho xứng với sự phó thác, kỳ vọng của xã hội

(VTC News) -

Sáng 17/11, trình bày diễn văn tại Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ 8, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Đảng và Nhà nước, xã hội, các quý vị phụ huynh, toàn thể người học luôn tôn vinh, dành những tình cảm tốt đẹp, sự quý trọng và yêu thương, sự tri ân và cảm mến đối với nhà giáo.

"Về phía mình, chúng ta cũng cần làm sao cho xứng đáng. Nhà giáo chúng ta cũng cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề của mình. Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, tất cả các nhà giáo cần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đủ sáng để rạng tỏa và dẫn dắt cho học trò, đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng và sự thuyết phục, đặc biệt là sự mẫu mực về nhân cách, tinh thần học hỏi và sáng tạo, sự yêu thương và lẽ công bằng.

Với truyền thống tốt đẹp và với những gì mà nhà giáo đã nỗ lực, ông Nguyễn Kim Sơn tin tưởng sâu sắc rằng, ngành giáo dục sẽ làm tốt những điều đó.

Bộ trưởng GD&ĐT nhìn nhận, kỷ niệm 20/11 năm nay có nhiều nét đặc biệt. Chưa bao giờ ngành giáo dục và đào tạo có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay.

"Giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Nhà giáo được coi là động lực để phát triển giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục. Nhiều chính sách mới được Đảng và Nhà nước ban hành để phát triển đội ngũ nhà giáo. Đó là niềm vui to lớn, là sự động viên khích lệ những người làm công tác giáo dục", Bộ trưởng khẳng định.

Năm nay, theo ông Nguyễn Kim Sơn, lần đầu tiên nghề dạy học được thể chế hóa bằng Luật Nhà giáo. Từ xưa tới nay, nghề dạy học vẫn được tôn là nghề cao quý, tôn sư trọng đạo là giá trị từ truyền thống. Tới nay, với việc ban hành luật Nhà giáo, việc để cao người làm giáo dục, việc phát triển đội ngũ nhà giáo, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà giáo, việc bảo vệ nhà giáo… đã được luật hóa.

"Đạo lý, văn hóa, phong tục từ nay được pháp điển hóa tạo nên sự chính thống, bền vững và quang minh cho nghề nghiệp nhà giáo. Đây là vinh dự là điều kiện pháp lý để nhà giáo phát huy vai trò xã hội của mình", tư lệnh ngành giáo dục bày tỏ.

Khái quát thành tựu của tòa ngành trong 5 năm qua, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, ở bậc học phổ thông đã hoàn tất chu trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, trong đó chuyển mạnh từ giáo dục trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học. Đến thời điểm này, những mục tiêu quan trọng của việc triển khai chương trình đã hoàn thành, tạo ra những chuyển biến căn bản trong giáo dục phổ thông.

Thời gian qua, thi học sinh giỏi, đặc biệt ở các kỳ thi Olympic quốc tế, chúng ta đều duy trì ở nhóm 10 quốc gia có kết quả thi tốt nhất trên toàn thế giới. Có những đội, nhóm thi, môn thi đạt tới nhóm 5, nhóm 3 quốc gia có kết quả thi tốt nhất thế giới. Thi học sinh giỏi quốc gia và tham gia thi quốc tế ngày càng có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Với giáo dục đại học, ông Nguyễn Kim Sơn đánh giá, cũng có những bước phát triển, nhiều trường đại học đã có mặt trong các nhóm xếp hạng có uy tín trên thế giới. Một số trường và ngành đào tạo có mặt trong top 150 Châu Á. Đã có nhiều chương trình đào tạo mới, lĩnh vực mới, đặc biệt về công nghệ kỹ thuật mũi nhọn mới đã được triển khai trong những năm qua.

Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu, rộng trong khu vực và thế giới thông qua các lần tổ chức và tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, thi kỹ năng nghề ASEAN và thế giới với quy mô, kết quả ngày càng cao. Việt Nam hình thành được đội ngũ nhà giáo dục nghề nghiệp, chuyên gia về kỹ năng nghề, đại sứ kỹ năng nghề đẳng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trong phạm vi cả nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, 5 năm qua, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến chế độ chính sách đối với nhà giáo. Nhiều cơ chế chính sách được xây dựng, đặc biệt là Luật Nhà giáo đã được Quốc hội thông qua, trong đó lấy phát triển đội ngũ nhà giáo làm trọng tâm và mục tiêu.

"Đội ngũ nhà giáo đã yên tâm, phấn khởi và gắn bó với nghề hơn. Thật đáng mừng khi thí sinh thi vào các khối ngành sư phạm nhiều hơn và điểm vào các trường sư phạm thuộc nhóm cao nhất như một vài năm gần đây. Đây là điểm chuyển biến tích cực theo chiều sâu của việc phát triển lực lượng nhà giáo, hướng tới tương lai của ngành và của đất nước", Bộ trưởng GD&ĐT phát biểu.