Bổ sung thêm 4 vị trí việc làm, nâng tổng số vị trí cấp xã lên 43

(VTC News) -

Bộ Nội vụ vừa có Công văn 9478 gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm công chức, viên chức.

Cán bộ phường ở Hà Nội hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Liên quan đến vị trí việc làm cấp xã, Bộ Nội vụ định hướng danh mục gồm 43 vị trí việc làm và chia thành 3 nhóm: lãnh đạo, quản lý; công chức chuyên môn, nghiệp vụ; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, Bộ Nội vụ dự kiến 8 vị trí, gồm: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Với vị trí việc làm công chức chuyên môn, nghiệp vụ, dự kiến 32 vị trí (theo chức năng, nhiệm vụ của cấp xã mới).

Để bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt, Bộ Nội vụ đã có Công văn 7415 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý rà soát hiện trạng việc bố trí, sử dụng công chức đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ và tạm thời định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã là 39 vị trí việc làm.

39 vị trí này bao gồm: 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 28 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ định hướng bố trí theo ngành, lĩnh vực và 3 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Bộ Nội vụ cũng có Công văn 8167 đề nghị 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo thực trạng việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm việc ở các cơ quan, tổ chức thuộc UBND cấp xã.

Căn cứ quy định của pháp luật liên quan để phù hợp với thực tiễn hoạt động của chính quyền cấp xã, ngoài 28 vị trí việc làm được định hướng tại Công văn 7415, Bộ Nội vụ dự kiến bổ sung 4 vị trí việc làm.

Một là vị trí việc làm giúp việc HĐND, bố trí tại văn phòng HĐND và UBND cấp xã.

Hai là kế toán trưởng/phụ trách kế toán, bố trí tại các phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã được xác định là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đồng thời, điều chỉnh vị trí việc làm kế toán viên phù hợp với bố trí vị trí kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Ba là vị trí việc làm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Bốn là vị trí việc làm kiểm tra chuyên ngành.

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí, sắp xếp các vị trí việc làm nêu trên (trừ vị trí giúp việc HĐND đặt tại Văn phòng HĐND và UBND) do UBND cấp xã quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Như vậy, vị trí việc làm sử dụng tại cấp xã là 43 vị trí (bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 32 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ bố trí theo ngành, lĩnh vực và 3 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ). Số vị trí này tăng 4 vị trí so với định hướng tại Công văn 7415.

Bộ Nội vụ định hướng, căn cứ khối lượng công việc theo từng nhóm nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực của phòng chuyên môn ở cấp xã theo quy định, UBND xã bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Với vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ (không bố trí công chức), Bộ Nội vụ dự kiến 3 vị trí, gồm: Nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ, nhân viên lái xe.

UBND cấp xã có trách nhiệm xác định và bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo vị trí việc làm để thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền; đồng thời xác định yêu cầu về chuyên ngành đào tạo của công chức để bố trí cho phù hợp, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.