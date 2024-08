Bổ sung cho Bộ Y tế hơn 424 tỷ đồng thực hiện tiêm chủng mở rộng

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 36, chiều 20/8, với 100% thành viên biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2024 của Bộ Y tế là 424,514 tỷ đồng để thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng năm 2024.

Trước đó, trình bày báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2024 của Bộ Y tế số tiền 424,514 tỷ đồng để thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng năm 2024.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. (Ảnh: quochoi.vn)

Cụ thể, kinh phí mua vaccine năm 2024 và dự trữ trong 6 tháng đầu năm 2025 là 423,017 tỷ đồng, bao gồm 11 loại vaccine: Viêm gan B sơ sinh; lao; bại liệt uống; sởi; sởi - Rubella; viêm não Nhật Bản; bạch hầu - ho gà - uốn ván; uốn ván - bạch hầu giảm liều; uốn ván; Rota và DPT-VGB-Hib.

Trong đó đã bao gồm 110,6 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua 2,8 triệu liều vaccine DPT-VGB-Hib ngày 5/2 giữa Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất bổ sung cho Bộ Y tế 1,497 tỷ đồng là kinh phí thực hiện hoạt động bồi thường trường hợp tai biến do tiêm vaccine năm 2024. Bao gồm: 118 triệu đồng bồi thường cho 1 trường hợp tai biến nặng năm 2023 và 1,379 tỷ đồng dự kiến bồi thường cho 12 trường hợp tai biến nặng có thể xảy ra trong năm 2024, đảm bảo bồi thường đúng các trường hợp theo quy định.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận thấy nhiệm vụ tiêm chủng mở rộng được triển khai, bố trí thường xuyên hằng năm. Tuy nhiên, nhiệm vụ này chưa được bố trí dự toán đầu năm nhưng đến tháng 8 Chính phủ mới có tờ trình bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ này là khá chậm.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh. (Ảnh: quochoi.vn)

Từ đó, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm và cần báo cáo làm rõ nguyên nhân chậm bố trí dự toán.

Về kinh phí mua vaccine năm 2024 và dự trữ trong 6 tháng đầu năm 2025 với số tiền 423,017 tỷ đồng, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với phương án Chính phủ trình.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm trong việc bố trí kinh phí mua vaccine theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính hợp lý để triển khai nhiệm vụ tiêm chủng theo kế hoạch đã đề ra.

Về kinh phí bồi thường tai biến sau tiêm vaccine là 1,497 tỷ đồng, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách tán thành với đề nghị của Chính phủ.

Song, theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, có ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo rõ lý do dự kiến tai biến nặng có thể xảy ra năm 2024 tăng nhiều lần (12 trường hợp), so với năm 2023 (1 trường hợp). Đồng thời, cân nhắc bổ sung thêm kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông do kinh phí được bố trí không đủ so với nhu cầu thực tế phát sinh.

Từ các ý kiến nêu trên, ông Lê Quang Mạnh nêu Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2024 của Bộ Y tế là 424,514 tỷ đồng để thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng.