Bộ Nội vụ: Quy định hệ số lương đặc thù với nhà giáo là không có cơ sở pháp lý

Đây là nội dung trong văn bản Bộ Nội vụ vừa gửi Bộ GD-ĐT góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Theo dự thảo Bộ GD-ĐT công bố xin ý kiến, tất cả nhà giáo sẽ đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”. Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng. Đối với nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông nội trú vùng biên giới được cộng thêm 0,05 so với mức quy định.

Góp ý vào dự thảo, Bộ Nội vụ cho hay, căn cứ quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách chính sách tiền lương, quy định của pháp luật hiện hành và ý kiến của Đảng ủy Quốc hội (về sửa đổi, bãi bỏ cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở Trung ương), việc quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo là không có cơ sở pháp lý.

Theo nguyên tắc thiết kế của chế độ tiền lương hiện hành, viên chức các ngành sự nghiệp áp dụng một bảng lương chung để thuận lợi cho việc xếp lương khi điều động, luân chuyển trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước; chính sách đặc thù ngành nghề được thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Hiện, nhà giáo áp dụng bảng lương chung và các chế độ phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo từ 25%-70% nên tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo cao nhất trong các ngành sự nghiệp hiện nay.

Đồng thời, căn cứ Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Đảng ủy Chính phủ đã có Tờ trình Bộ Chính trị về Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó đề nghị điều chỉnh phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên theo lộ trình. Do đó, tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo sẽ tiếp tục được tăng lên trong thời gian tới.

“Từ những lý do trên, để không phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và tạo ra bất hợp lý mới về tiền lương, thu nhập khi so sánh tương quan với công chức, viên chức các ngành, nghề khác, đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo do yếu tố đặc thù ngành nghề là phụ cấp ưu đãi nghề đã được điều chỉnh tăng lên…”, Bộ Nội vụ nêu.

Về các chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, theo Bộ Nội vụ, hiện nay, các chế độ phụ cấp được thực hiện theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn (trong đó có phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động). Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ GD-ĐT căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Trường hợp bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp, đề nghị thực hiện theo quy trình được quy định tại các thông tư hướng dẫn; đồng thời không quy định lại các nội dung đã có tại các văn bản quy phạm pháp luật khác để tránh trùng lặp (phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã được quy định tại Nghị định 113/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập).

Trước đó, đầu tháng 11, Bộ GD-ĐT cho biết, theo quy định hiện hành, lương của nhà giáo hiện chưa được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, thậm chí đa số nhà giáo đang xếp ở thang lương thấp hơn.

Bộ GD-ĐT cho rằng, việc xếp lương của nhà giáo chỉ có thể giải quyết căn cơ khi Chính phủ ban hành chính sách tiền lương mới và thực hiện việc sắp xếp lại thang lương của nhà giáo cùng các viên chức ngành khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh Chính phủ chưa ban hành chính sách tiền lương mới thì việc ban hành quy định hệ số lương đặc thù (như dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo đang dự kiến) là cần thiết.