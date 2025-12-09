Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới về hoạt động của quỹ từ thiện

(VTC News) -

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Người dân TP.HCM quyên góp nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ.

Bộ Nội vụ cho biết, kể từ khi Nghị định số 93/2019 của Chính về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện có hiệu lực thi hành (ngày 15/1/2020), các quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã tổ chức, hoạt động cơ bản tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cùng với sự phát triển của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Song, Bộ Nội vụ cho rằng cần thiết ban hành nghị định mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tổ chức, hoạt động và quản lý các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, đảm bảo vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) được hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Đối tượng áp dụng là công dân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài có liên quan.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về tôn chỉ, mục đích thành lập quỹ, giải thích từ ngữ về quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Bổ sung, hoàn thiện quy định về cơ sở dữ liệu của quỹ để làm cơ sở xây dựng, triển khai và quản lý cơ sở dữ liệu của quỹ xã hội, quỹ từ thiện phù hợp với nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bổ sung quy định về phạm vi hoạt động của quỹ để làm rõ phạm vi hoạt động của các quỹ theo địa giới hành chính. Gồm quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh; quỹ hoạt động trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quỹ hoạt động trong phạm vi xã, phường, đặc khu phù hợp với chủ trương của Đảng, Luật Chính quyền địa phương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã.

Bổ sung quy định về việc cấm việc thành lập, tổ chức các hoạt động của quỹ để thực hiện việc nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư nhằm để đảm bảo việc các quỹ hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và vì mục tiêu phi lợi nhuận.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung các quy định liên quan đến thẩm quyền giải quyết các thủ tục về quỹ.

Theo đó, Bộ trưởng Nội vụ có thẩm quyền giải quyết các thủ tục đối với quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết thủ tục đối với quỹ có phạm vi tỉnh, quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, xã.

Chủ tịch UBND cấp xã giải quyết thủ tục đối với quỹ có phạm vi xã để phù hợp với chủ trương của Đảng, Luật Chính quyền địa phương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã.

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định để làm rõ quyền đề cử của ban sáng lập, hội đồng quản lý khi thành lập quỹ và khi hội đồng quản lý quỹ hết nhiệm kỳ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức, hoạt động của quỹ.

Về tài sản, tài chính của quỹ, Bộ Nội vụ đề xuất định rõ về quyền sở hữu và trách nhiệm đối với tài sản của sáng lập viên, cá nhân, tổ chức đóng góp tài sản, tài trợ vào quỹ. Sửa đổi quy định các khoản chi để thực hiện chương trình, đề án theo tôn chỉ, mục đích của quỹ.

Về trách nhiệm của cơ quan Nhà nước với quỹ, dự thảo Nghị định sửa đổi quy định liên quan trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo quy định pháp luật.

Sửa đổi quy định liên quan trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, cấp xã. Bỏ nhiệm vụ "thanh tra về quỹ" của cơ quan Nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện để phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan này.