Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an các tỉnh Lai Châu, Bắc Giang, Phú Thọ

(VTC News) -

Sáng nay (7/3), Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Khoàng Văn Thương, Chánh Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Thượng tá Khoàng Văn Thương sinh năm 1972, tại xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có 34 năm công tác tại Công an Lai Châu, từng kinh qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng.

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh cho Thượng tá Khoàng Văn Thương. (Ảnh: CACC)

Tại Phú Thọ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Bùi Quang Khoa, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Thượng tá Bùi Quang Khoa sinh năm 1976; quê quán xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Thượng tá Bùi Quang Khoa từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường và Trưởng Công an TP Việt Trì.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Cũng trong sáng 7/3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, kể từ ngày 6/3.

Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn sinh năm 1978, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn là Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang.

Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang)

Trước đó, ngày 6/3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Đỗ Ngọc Minh (sinh năm 1981, quê TP Việt Trì, Phú Thọ), Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.