Bỏ hội đồng trường trong cơ sở giáo dục công lập

Nội dung trên được đề cập tại Kết luận số 197 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thời gian tới.

Tại kết luận, Đảng ủy Chính phủ có nhiệm vụ chỉ đạo hướng dẫn cụ thể việc tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp uỷ trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế) và thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Học sinh cấp tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội.

Hội đồng trường được xác định là một thiết chế quản trị nhằm thực hiện quyền đại diện sở hữu nhà trường, giám sát hoạt động và định hướng chiến lược phát triển. Ở mỗi cấp học, vai trò của hội đồng trường được xác lập theo đặc thù riêng.

Tại các trường mầm non và phổ thông công lập, hội đồng trường có chức năng quyết định phương hướng hoạt động, huy động và giám sát nguồn lực, bảo đảm kết nối giữa nhà trường với xã hội và cộng đồng. Thành phần hội đồng bao gồm đại diện của nhiều bên như cấp ủy, công đoàn, tổ chuyên môn, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh...

Còn bậc đại học, hội đồng trường có thực quyền trong bốn lĩnh vực cốt lõi: quyết định chiến lược phát triển, ban hành các quy chế nội bộ quan trọng, lựa chọn nhân sự chủ chốt và phê duyệt đầu tư lớn.

Mô hình này được thiết kế để thực hiện quyền tự chủ, tách bạch giữa lãnh đạo chính trị và điều hành hành chính, giúp giảm tập trung quyền lực vào hiệu trưởng.