Bộ GD&ĐT đề xuất loạt chính sách 'chưa từng có' cho giáo dục Việt Nam

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị quyết để lấy ý kiến góp ý rộng rãi. Theo Bộ GD&ĐT, Dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách lớn về giáo dục và đào tạo, trong đó tập trung giải quyết khó khăn, bất cập hiện nay và đề ra những chính sách mang tính đột phá, chiến lược để phát triển một cách đồng bộ, hiện đại.

Giao giám đốc Sở quản lí, sử dụng giáo viên

Về nhân lực và quản trị cơ sở giáo dục, chính sách quy định cơ quan quản lí trực tiếp thực hiện bổ nhiệm lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đồng thời giao Giám đốc Sở GD&ĐT thẩm quyền về quản lí, sử dụng đội ngũ nhà giáo, cán bộ, nhân viên mầm non và phổ thông. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí đối với Giám đốc Sở.

Dự thảo cũng đề xuất chính sách nhân lực đặc thù gồm phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo, cơ chế tuyển dụng – đãi ngộ linh hoạt để thu hút nhân lực chất lượng cao và cơ chế đồng cơ hữu trong khai thác nguồn nhân lực, hướng tới xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập.

Rà soát nội dung sách giáo khoa

Về chương trình, nội dung và cơ chế phát triển giáo dục, chính sách quy định Chính phủ quyết định chủ trương lớn, cải cách chương trình giáo dục, cơ chế đặt hàng đào tạo với doanh nghiệp và hệ thống công nhận kết quả học tập, tín chỉ, chứng chỉ, kỹ năng, bảo đảm liên thông và học tập suốt đời.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT báo cáo thường niên với Chính phủ, chỉ đạo đổi mới chương trình mầm non, cho phép thí điểm các mô hình giáo dục mới, Hội đồng kỹ năng nghề, và chương trình đại học mở, linh hoạt gắn với thị trường lao động.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm quyết định một bộ sách giáo khoa phổ thông thống nhất, đồng thời rà soát, chỉnh sửa nội dung phù hợp thực tiễn. Chính phủ quy định chi tiết về chính sách áp dụng cơ chế đặc thù trong đào tạo văn hóa, nghệ thuật, thể thao thành tích cao, báo chí – xuất bản, với tuyển chọn theo năng khiếu, chuẩn nghề nghiệp riêng, ưu tiên đầu tư và đãi ngộ theo thành tích.

Về hội nhập quốc tế, chính sách thí điểm miễn thị thực và giấy phép lao động trong 5 năm cho chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài có trình độ tiến sĩ tham gia quản lí, giảng dạy, nghiên cứu tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Khuyến khích liên kết giữa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và các trường đại học nước ngoài thuộc top 500 thế giới để thành lập phân hiệu tại Việt Nam theo phương thức PPP. Đồng thời, cho phép sinh viên quốc tế học tập tại Việt Nam được làm thêm tối đa 20 giờ/tuần.

Ngân sách chi tối thiếu 20% cho giáo dục

Về tài chính và đầu tư cho GD&ĐT, chính sách quy định ngân sách nhà nước dành tối thiểu 20% tổng chi cho giáo dục, trong đó chi đầu tư phát triển tối thiểu 5%, chi cho giáo dục đại học tối thiểu 3%.

Ưu tiên ngân sách cho mầm non, phổ thông, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời bảo đảm đầu tư cho đại học, nghề nghiệp và thường xuyên theo hướng nhân lực chất lượng cao.

Xây dựng cơ chế tài chính đặc biệt để thực hiện giáo dục bắt buộc hết THCS vào 2030, phổ cập THPT vào 2035, hỗ trợ cơ sở trọng điểm, khoa học – công nghệ và giáo dục đặc thù. Bảo đảm miễn phí SGK trước 2030, miễn học phí môn Giáo dục quốc phòng – an ninh. Thực hiện ưu đãi vượt trội về đất đai, thuế, cơ sở vật chất và trao thẩm quyền đầu tư công trung hạn cho Giám đốc ĐHQG Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.