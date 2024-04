Bộ GTVT: Tập trung khắc phục sự cố sạt lở hầm Bãi Gió, sớm thông tàu Bắc-Nam

(VTC News) -

Ngày 14/4, Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Cục CSGT (Bộ Công an), Công an các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa đề nghị tiếp tục phối hợp hỗ trợ các đơn vị trong việc đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông trong thời gian khắc phục sự cố thi công hầm Bãi Gió và trung chuyển hành khách.

Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Khánh Hòa đang hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông trong thời gian khắc phục sự cố hầm Bãi Gió.

Bộ GTVT cũng có văn bản gửi Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Ban Quản lý dự án 85, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT về việc thực hiện công tác khắc phục sự cố.

Trong đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Quản lý đầu tư xây dựng cử cán bộ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra các giải pháp để khắc phục kịp thời sự cố, đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công và an toàn công trình trước khi cho phép chạy tàu.

Cục Đường sắt Việt Nam cử lực lượng phối hợp với công an, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đảm bảo an toàn cho hành khách khi phải thực hiện trung chuyển. Đồng thời phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra các điều kiện an toàn trước khi cho phép tàu chạy qua hầm.

Với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình khắc phục sự cố. Đồng thời đảm bảo các điều kiện an toàn về phương tiện, cơ sở vật chất để phục vụ hành khách trong thời gian thực hiện chuyển tải.

Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 huy động tối đa các lực lượng để tập trung khắc phục sự cố. Đồng thời cử lãnh đạo Ban thường xuyên có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lãnh đạo đơn vị tư vấn thiết kế có mặt tại hiện trường để quyết định các giải pháp, đảm bảo an toàn công trình, an toàn chạy tàu và mời một số chuyên gia, đơn vị có năng lực để xem xét đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài.

Theo dự kiến, hầm Bãi Gió theo dự kiến 3 ngày nữa sẽ thông tuyến.

Trước đó, ngày 13/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành công điện của Thủ tướng về đảm bảo an toàn, thông suốt trong quá trình khai thác đối với vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - TP.HCM.

Hầm Bãi Gió được xây dựng trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh từ thời Pháp với tuổi thọ hơn 100 năm, việc có nguy cơ xảy ra sạt lở hầm đã được nhận định, dự báo, đánh giá từ trước và vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 12/4/2024, trong quá trình thi công hầm Bãi Gió xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá trên đỉnh hầm làm ách tắc vận tải đường sắt. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85 (Chủ đầu tư), các nhà thầu thi công và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp, huy động các nguồn lực thi công xuyên đêm để khắc phục trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, do Hầm Bãi Gió xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện địa chất phức tạp, mặt bằng thi công hạn chế, đến nay mới khắc phục được vị trí sạt lở đầu tiên, chưa khắc phục xong vị trí sạt lở thứ 2. Để đảm bảo an toàn, thông suốt trong quá trình khai thác đối với vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo Chủ đầu tư dự án và các cơ quan trực thuộc huy động tối đa tất cả các nguồn lực để khắc phục kịp thời sự cố sạt lở hầm Bãi Gió, khẩn trương thông tuyến trong thời gian sớm nhất; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công, cũng như trong quá trình khắc phục sự cố.

Chủ tịch UBND các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để bảo đảm các điều kiện an toàn về phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông trong quá trình thực hiện chuyển tải qua đoạn ách tắc do sự cố sạt lở hầm Bãi Gió.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Chủ đầu tư dự án huy động lực lượng tại chỗ để khẩn trương khắc phục sự cố; bố trí phương tiện, cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho nhân dân trong thời gian thực hiện chuyển tải.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa và các cơ quan liên quan chỉ đạo các đơn vị triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo về an toàn, tính mạng và tài sản.

Sáng 14/4, ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, hiện các đơn vị liên quan gồm lãnh đạo Bộ GTVT, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, thiết kế và các đơn vị liên quan vừa đưa ra phương án để xử lý dứt điểm sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió (qua đèo Cả nối Phú Yên với Khánh Hòa.

Để khẩn trương khắc phục sự cố, Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh đã huy động hơn 200 công nhân cùng nhiều phương tiện, máy móc các loại đến khu vực sạt lở. "Theo dự kiến khoảng 3 ngày nữa mới thông tuyến nhưng Tổng công ty đường sắt Việt Nam sẽ cố gắng để thông tuyến sớm nhất", ông Vinh cho biết.

Ngày 14//4, Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty HHV) có văn bản gửi Phòng CSGT Công an tỉnh phú Yên, Khánh Hòa về việc phối hợp đảm bảo cho các phương tiện lưu thông qua hầm đường bộ Đèo Cả trong thời gian xử lý sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió Để tiện phối hợp trong việc đảm bảo, điều tiết cho các phương tiện qua hầm đường bộ Đèo Cả được an toàn và nhanh chóng, công ty HHV có thông báo: Phương tiện có chiều cao lớn hơn 4,95m, không được qua hầm do tĩnh không thông xe của hầm là 4,95 m, nếu các xe đi vào sẽ gây hư hỏng thiết bị như quạt phản lực, bảng VMS...được lắp đặt trong hầm. Các phương tiện ô tô thuộc đối tượng có chiều cao lớn hơn 4, 75m nhưng nhỏ hơn 4,95m hoặc có chiều ngang lớn hơn 3,2m được cơ quan có thẩm quyền cho phép, khi lưu thông qua hầm phải tuân theo sự hướng dẫn, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông của Xí nghiệp quản lý vận hành hầm. Các xe ô tô chở hàng độc hại, hóa chất độc hại, chất dễ cháy, chất nỗ, ,hàng hóa nguy hiểm,.. . đây là các phương tiện chứa các loại vật liệu dễ cháy nổ, tiềm ẩn rất lớn nguy cơ cháy nỗ trong hầm dẫn tới thảm họa nếu xảy ra tai nạn hoặc sự cố. Vì vậy kiến nghị thực hiện theo đúng quy trình quản lý khai thác là không cho các phương tiện nêu trên lưu thông qua hầm trong thời gian này. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền vẫn yêu cầu cho các xe ở trên lưu thông qua hầm thì phải có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối và mọi rủi ro nguy hiểm do cháy nổ, tai nạn trong hầm đường bộ Đèo Cả thì đơn vị quản lý vận hành sẽ không chịu trách nhiệm.