Bộ GD&ĐT trao Bằng khen cho cô giáo 'xương thủy tinh' mở lớp học miễn phí 20 năm

Sáng 16/4, tại Ninh Bình, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh - Bộ Giáo dục và Đào tạo đến thăm, gặp mặt và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm, người có nhiều đóng góp cho công tác giáo dục cộng đồng và khuyến học tại địa phương.

Hoạt động diễn ra nhân dịp Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên, đồng thời có đóng góp tích cực cho sự phát triển của giáo dục.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm chia sẻ từ nhỏ luôn ấp ủ ước mơ được đến trường và trở thành người truyền đạt tri thức cho trẻ em. Tuy nhiên, do điều kiện sức khỏe đặc biệt, cô lựa chọn cách khác để hiện thực hóa ước mơ: mở lớp học cộng đồng mang tên “Ngọc Tâm Thủy Tinh” ngay tại nhà, nhằm chia sẻ kiến thức và hỗ trợ học sinh tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm. (Ảnh: Moet)

Theo cô Tâm, lớp học được duy trì thường xuyên với quy mô khoảng 20–25 học sinh trong năm học và có thời điểm lên tới hơn 30 em vào dịp hè. Dù không gian còn hạn chế, cô vẫn mong muốn có điều kiện mở rộng lớp học để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh.

Trong hơn 20 năm duy trì lớp học, bên cạnh nỗ lực cá nhân, cô Tâm luôn nhận được sự đồng hành của gia đình, sự tin tưởng của phụ huynh cũng như sự quan tâm từ chính quyền và cộng đồng xã hội.

Chia sẻ về quan điểm sống, cô cho rằng "điều quan trọng không phải là sống bao lâu mà là sống sâu sắc và ý nghĩa". Với cô, khi còn sức khỏe, lớp học vẫn sẽ tiếp tục được duy trì để tiếp thêm động lực và chắp cánh ước mơ cho học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện lớp học “Ngọc Tâm Thủy Tinh” thu hút học sinh ở nhiều độ tuổi và địa bàn khác nhau. Các em thường chủ động đến học vào thời gian rảnh hoặc ngày nghỉ. Nhiều học sinh sau khi trưởng thành vẫn quay trở lại thăm lớp, thể hiện sự gắn bó với cô giáo và mô hình lớp học cộng đồng này.

Đoàn công tác tham quan lớp học của cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm. (Ảnh: Moet)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ xúc động khi trực tiếp gặp gỡ và chứng kiến nghị lực cùng tinh thần lạc quan của cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm – người vượt qua bệnh tật để sống một cuộc đời ý nghĩa và giàu giá trị nhân văn.

Thứ trưởng đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của cô đối với cộng đồng, đặc biệt trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng học sinh. Theo Thứ trưởng, những giá trị mà cô Tâm mang lại không chỉ là kiến thức mà còn là sự tử tế, tinh thần vượt khó và niềm tin vào cuộc sống – những yếu tố cốt lõi của giáo dục.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng cho cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm, đồng thời bày tỏ mong muốn cô tiếp tục giữ gìn sức khỏe, duy trì và phát triển lớp học, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Hành trình vượt khó của người sáng lập lớp học “Ngọc Tâm Thủy Tinh” Cô Nguyễn Thị Ngọc Tâm (sinh năm 1990) là người sáng lập lớp học cộng đồng miễn phí “Ngọc Tâm Thủy Tinh”, mô hình được duy trì hơn hai thập kỷ. Sinh ra với bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, cô phải trải qua nhiều lần phẫu thuật và đến 8 tuổi mới bắt đầu đi học. Năm 14 tuổi, cô mở lớp học tại nhà với mô hình “5 không”: không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án và không học phí. Đến nay, lớp học đã hỗ trợ hàng trăm lượt học sinh, nhiều em có tiến bộ rõ rệt trong học tập, thi đỗ vào các trường THPT và đại học. Ngoài lớp học, cô còn sáng lập quỹ học bổng và không gian đọc miễn phí nhằm hỗ trợ học sinh yếu thế, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Với những đóng góp bền bỉ, cô từng lọt Top 10 Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020, Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022, được vinh danh tại Giải thưởng Human Act Prize năm 2024 và nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng năm.