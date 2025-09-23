Bộ GD&ĐT: Đình chỉ, đuổi học có nguy cơ đẩy các em vào đường phạm tội

Bỏ hình thức kỷ luật nghiêm khắc

Ngày 15/9, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh trong các cơ sở giáo dục, trong đó nghiêm cấm trường học sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh.

Thông tư phân chia hình thức kỷ luật học sinh theo cấp học. Theo đó, đối với học sinh tiểu học chỉ còn 2 biện pháp: Nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi. Đối với học sinh ngoài đối tượng tiểu học chỉ còn 3 biện pháp: Nhắc nhở, phê bình, yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Bộ GD&ĐT bỏ hoàn toàn hình thức kỷ luật nghiêm khắc học sinh như: Khiển trách trước hội đồng kỷ luật, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ, đuổi học 1 năm.

Trả lời báo chí, ông Hoàng Đức Minh cho biết, Thông tư số 19 đề ra các nguyên tắc thực hiện cụ thể: khen thưởng, kỷ luật học sinh bảo đảm tính giáo dục, nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường, hiệu trưởng, giáo viên; bảo đảm sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh; thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường trong công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Thông tư không yêu cầu ghi học bạ đối với những học sinh phải áp dụng biện pháp kỷ luật. Tuy nhiên, trong đó vẫn có quy định “Bản tự kiểm điểm của học sinh được lưu trong hồ sơ của nhà trường”(đối với học sinh không ở bậc tiểu học). Nội dung này sẽ được sử dụng trong công tác quản lý, theo dõi và giáo dục học sinh trong quá trình học tập tại trường.

Về ý kiến cho rằng việc bãi bỏ hoàn toàn các hình thức kỷ luật nghiêm khắc có thể gây khó khăn trong việc quản lý học sinh ở các nhà trường, theo ông Minh, việc giáo dục học sinh không chỉ có riêng ngành Giáo dục thực hiện.

Muốn giáo dục học sinh đạt hiệu quả cao cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Cũng phải nói thêm rằng, môi trường giáo dục cũng chịu sự chi phối ràng buộc của hệ thống pháp luật hiện hành đối với cả cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Do đó, với mỗi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả gây ra mà mỗi cá nhân đều phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật như luật hình sự, luật tư pháp người chưa thành niên và các luật hiện hành khác.

Đình chỉ, đuổi học là không phù hợp

Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên nhấn mạnh, Thông tư 19 thay đổi từ các hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhằm nhìn nhận về giáo dục học sinh, kỷ luật làm sao để học sinh tiến bộ, tự nhận thức và thay đổi chứ không phải kỷ luật nhằm đẩy học sinh ra khỏi môi trường giáo dục.

Với lứa tuổi của học sinh việc đình chỉ học tập, đuổi học là không phù hợp. Nó mang tính chất của một quyết định hành chính chứ không phải là hoạt động giáo dục, nguy cơ rất cao đẩy các em vào con đường phạm tội, khi thiếu sự giáo dục cả nhà trường, thiếu sự quan tâm của gia đình.

Do đó, mỗi giáo viên cần tâm huyết với nghề giáo, coi học sinh như con, em của mình và giữ vững đạo đức nhà giáo. Đồng thời cũng phải có các biện pháp, phương pháp sư phạm phù hợp trước các vấn đề nảy sinh có thể dẫn đến hành động làm tổn hại tinh thần và thể chất của chính giáo viên.

Để cân bằng giữa kỷ cương, răn đe và sự nhân văn trong lớp học, mỗi giáo viên đứng lớp, ngoài tâm huyết với nghề còn cần coi học sinh như con, em của mình và giữ vững đạo đức nhà giáo, đối xử công bằng, hiểu và cùng đồng hành với học sinh. Cùng với đó là sự chung tay trách nhiệm của các ban ngành, của xã hội và cha mẹ học sinh của thì chắc chắn sẽ thực hiện được các mong đợi đó.