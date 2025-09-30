Bộ đội Đà Nẵng giúp dân khiêng 6 ngôi nhà gỗ rời vùng sạt lở

(VTC News) -

Bộ đội Đà Nẵng giúp dân khiêng 6 ngôi nhà rời khỏi vùng sạt lở.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry (TP Đà Nẵng) xác nhận, đơn vị vừa huy động lực lượng, phối hợp với người dân di dời 6 ngôi nhà tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thoát khỏi vùng sạt lở nguy hiểm.

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 10, tại khu dân cư thôn Pứt xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy cơ kéo đổ sập nhiều ngôi nhà.

Trước tình hình này, sáng 30/9, Đồn Biên phòng Ga Ry cử 20 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chức năng và bà con địa phương, hợp sức khiêng nguyên 6 ngôi nhà đến vị trí an toàn, thay vì tháo dỡ từng phần.

Bộ đội biên phòng giúp dân vùng sạt lở di dời nhà cửa. (Ảnh: B.P)

UBND xã Hùng Sơn thông tin thêm mưa lớn do bão số 10 đã gây sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 10 hộ dân tại thôn Ga’nil và Pứt, vùi lấp hơn 0,7ha ruộng tại thôn Ki’noonh, làm chết 5 con bò và 1 con trâu.

Tại điểm Trường Tiểu học thôn Pứt, taluy âm bị khoét sâu. Nhiều đập dâng đầu nguồn hư hỏng, khiến hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Toàn xã hiện có trên 35 điểm sạt lở trên các tuyến đường liên thôn, gây chia cắt. Nhiều khu tái định cư tại các thôn Ga’nil, Pứt, G’lao, Ating…cũng bị đất đá tràn xuống.