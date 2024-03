Bộ Công an yêu cầu Thừa Thiên - Huế cung cấp tài liệu dự án trồng cây xanh

(VTC News) -

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị; Ban Quản lý khu Kinh tế - Công nghiệp; UBND các huyện, thị xã và TP Huế về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan theo đề nghị của Bộ Công an.

UBDN tỉnh Thừa Thiên - Huế giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có văn bản gửi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc, cơ quan này đang kiểm tra, làm rõ việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh ở các tỉnh, thành do Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các công ty, đơn vị có liên quan thực hiện.

Cây xanh được trồng dọc một dự án ở TP Huế (Thừa Thiên - Huế).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng cây xanh trên địa bàn từ năm 2019 đến nay.

Quy trình thực hiện và đơn vị thực hiện các dự án này (từ xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu và thanh quyết toán).

Các nhà thầu trúng thầu, thi công dự án trồng và chăm sóc cây xanh; hồ sơ theo dõi dự án, hồ sơ dự án (từ khi xin dự án đến khi quyết toán dự án hoàn thành).

Các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (từ cấp tỉnh đến cấp huyện/thị xã) có liên quan đến việc thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế từ năm 2019 đến nay.

Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trả lời bằng văn bản và cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan kèm theo, thống kê theo bảng mẫu đính kèm.

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cử điều tra viên liên hệ trực tiếp, làm việc và nhận tài liệu. Trong thời gian làm việc, yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế bố trí một phòng làm việc và cử tổ công tác phụ trách lĩnh vực này làm việc với điều tra viên.