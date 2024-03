'Trùm' cho vay lãi nặng đâm cán bộ công an khi bị khám xét nhà

Ngày 2/3, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Tấn Tùng (SN 1976, ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cố ý gây thương tích.

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng Võ Tấn Tùng chuyên cho vay lãi nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020 đến tháng 1/2024, Võ Tấn Tùng chuyên cho người dân trên đại bàn huyện Krông Pắk vay tiền lãi nặng.

Bước đầu xác định đối tượng Tùng cho 71 người dân vay khoảng hơn 9,8 tỉ đồng, thu lợi bất chính với số tiền hơn 920 triệu đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 29/1, tổ công tác của Công an huyện Krông Pắk đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Tùng.

Lúc này, Tùng đã bất ngờ dùng con dao đâm vào cán bộ công an. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Tùng.