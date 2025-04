Vạch trần thủ đoạn ghép ảnh nhạy cảm tống tiền cán bộ, doanh nhân

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) khởi tố vụ án Cưỡng đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Bình Dương, Bình Phước và một số địa phương, có yếu tố nước ngoài; khởi tố một số bị can.

Đồng thời, các cơ quan chức năng của Trung Quốc triệu tập 9 người Trung Quốc để đấu tranh làm rõ; đang tạm giữ hình sự 7 người để điều tra.

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự hướng dẫn, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ 3 kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này mở 71 tài khoản ngân hàng cá nhân để cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, xác thực khuôn mặt nhằm luân chuyển dòng tiền lừa được, giúp sức cho những kẻ chủ mưu, cầm đầu người Trung Quốc lừa đảo tại Campuchia với nhiều hình thức như: Cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò, giả danh cơ quan thuế, cơ quan công an, shipper…

Ước tính tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản là khoảng 200 tỷ đồng của gần 1.000 bị hại trên cả nước.

Một trong số hình ảnh cắt ghép nhằm lừa đảo. (Ảnh: Bộ Công an)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát hiện gần đây nổi lên tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ và hình ảnh “nhạy cảm”. Kèm theo là nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ phát tán những hình ảnh này tại nơi công tác hoặc trên mạng xã hội.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các cục nghiệp vụ, Công an TP.HCM, Lào Cai, Thái Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình, Bắc Giang… và các đơn vị liên quan xác minh, đấu tranh, xử lý.

Kết quả điều tra cho thấy đây là nhóm người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, hoặc liên hệ với người Việt Nam làm dịch vụ taxi, đổi tiền, bán sim thẻ điện thoại... ở khu vực biên giới với Trung Quốc để mua sim điện thoại đã chuyển vùng quốc tế.

Sau đó, chúng về Trung Quốc (khu vực giáp ranh với TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai và TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) sử dụng công nghệ AI, Deepfake cắt ghép, tạo dựng hình ảnh, video “nhạy cảm” để gửi kèm tin nhắn đến điện thoại, tài khoản mạng xã hội của nạn nhân.

Một thủ đoạn khác là người nhập cảnh vào Việt Nam gửi thư tín đến nơi ở, nơi làm việc của nạn nhân để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, yêu cầu nạn nhân liên hệ, trao đổi và chuyển tiền đến ví điện tử được cung cấp.

Nhằm luân chuyển dòng tiền, chúng thuê tài khoản ngân hàng của một số người Việt Nam, tổ chức cho nhiều người Việt ăn, ở tại các đặc khu, tòa nhà cao tầng tại Campuchia để “rửa tiền”, luân chuyển xoay vòng các tài khoản thuê, mua để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Sau đó, nhóm lừa đảo mua USDT (tiền điện tử) trên các sàn Binace, OKX… để hoàn tất công đoạn chiếm đoạt tài sản.

Qua các vụ việc trên, Bộ Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không đăng ký sim điện thoại cho người khác sử dụng.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cần lưu giữ thông tin của người mua khi bán sim thẻ điện thoại, trong đó có khách hàng là người nước ngoài. Khi thực hiện các giao dịch bằng tiền điện tử, người bán phải xác minh danh tính, đảm bảo không để tội phạm lợi dụng để hoạt động rửa tiền và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Người dân cần thận trọng khi đăng tải hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội; luôn nâng cao ý thức cảnh giác trước các cuộc gọi không rõ danh tính, cuộc gọi từ số máy lạ. Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm lừa đảo, cần bình tĩnh và nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự: 0692.345.860