Công an cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh để tống tiền cán bộ, người có địa vị

(VTC News) -

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, gần đây trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ việc do đối tượng xấu sử dụng không gian mạng và công nghệ cao để đe dọa, tống tiền những người có điều kiện kinh tế, địa vị trong xã hội và cán bộ cơ quan Nhà nước.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng công nghệ cắt ghép khuôn mặt của nạn nhân vào các hình ảnh, video chứa nội dung nhạy cảm; làm quen trên mạng xã hội, tán tỉnh, tương tác tin nhắn các nội dung nhạy cảm (chat sex) để tống tiền.

Hoặc các đối tượng giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát đang điều tra các vụ án liên quan đến giao dịch số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân, yêu cầu nạn nhân lập tài khoản ngân hàng mới để rút tiền, chiếm đoạt...

Một tin nhắn đe doạ của đối tượng xấu.

Bằng các thủ đoạn đó, đối tượng xấu sử dụng sim số điện thoại rác, tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram ảo để tương tác, nhắn tin đến số điện thoại, gửi email đến tài khoản cá nhân của một số lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đe dọa viết đơn thư, tung hình ảnh nhạy cảm (do các đối tượng cắt ghép) nhằm tống tiền, tạo dư luận xấu trong nội bộ.

"Có trường hợp nạn nhân do lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, công việc đã âm thầm chuyển tiền cho các đối tượng xấu và bị chiếm đoạt mà không thông báo cho công an", Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng nói chung và thủ đoạn đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video, tin nhắn nhạy cảm... để nâng cao cảnh giác và ý thức tự bảo vệ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người thân trong gia đình và Nhân dân trên địa bàn.

Khi nhận được tin nhắn, hình ảnh, video có chứa nội dung xấu độc, không đúng sự thật và đe dọa theo phương thức, thủ đoạn nêu trên, nạn nhân không xóa, không phát tán tin nhắn, video, hình ảnh nhận được, không chuyển tiền, không làm theo chỉ dẫn, yêu cầu của đối tượng.

Cần nhanh chóng lưu, chụp lại hình ảnh, nội dung tin nhắn, số điện thoại (nếu có) của đối tượng và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc (0692621236) để được hướng dẫn.