Bộ Công an: Tài xế phải kiểm tra sức khỏe tâm thần khi bị trừ hết điểm trên giấy phép lái xe

(VTC News) -

Một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 34, sáng 11/6.

Dự kiến, dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội xem xét thông qua tại đợt 2 Kỳ họp thứ 7.

Phát biểu tại phiên họp liên quan đến nội dung điểm của giấy phép lái xe (Điều 58, dự thảo luật), Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với lái xe bị trừ hết điểm bằng lái là một trong những kinh nghiệm của các nước hiện nay.

Theo đó, việc này ở các nước giao cho lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long. (Ảnh: quochoi.vn)

"Những người bị trừ hết điểm giấy phép lái xe sẽ phải kiểm tra tâm lý, kiểm tra lại sức khỏe tâm thần, kiểm tra lại ma túy và kiểm tra lại kiến thức pháp luật về điều khiển phương tiện giao thông thì mới được cấp bằng tiếp hoặc cấp điểm tiếp", Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Trước đó, trình bày báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo luật về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, có ý kiến cho rằng, trừ điểm giấy phép lái xe là một hình thức xử phạt vi phạm hành chính bổ sung.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị giao Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm trừ nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe trong dự thảo luật được tiếp cận là một biện pháp để quản lý việc chấp hành pháp luật của người lái xe sau khi được cấp giấy phép lái xe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với người lái xe, phòng ngừa vi phạm, không có tính chế tài nên không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính bổ sung theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

"Việc bổ sung quy định về điểm, trừ điểm giấy phép lái xe trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cần thiết, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế số, xã hội số, khoa học công nghệ ngày càng phát triển", ông Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Cho rằng việc kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ không phải là sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe, nhưng có nội dung tương tự nội dung sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề xuất tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh sửa quy định kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 8 Điều 60 của luật này (Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định).

"Còn về thẩm quyền kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì giao cho lực lượng cảnh sát giao thông là phù hợp, vì lực lượng này có trách nhiệm quản lý người sau khi được cấp giấy phép lái xe", Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nói thêm.