Bộ Công an khởi động cuộc thi Giải pháp công nghệ đột phá - Hack for Growth 2025

(VTC News) -

Ngày 17/4, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức chương trình khởi động cuộc thi "Dữ liệu với cuộc sống - Data for Life" mùa 3 với phiên bản "Giải pháp công nghệ đột phá - Hack for Growth 2025".

Cuộc thi "Data for Life" năm nay nhằm tìm kiếm các giải pháp công nghệ sáng tạo phục vụ lợi ích cộng đồng, thúc đẩy phát triển xã hội. Tiếp nối thành công của hai mùa trước, cuộc thi năm nay được mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và linh hoạt thích ứng với định hướng chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhằm cổ vũ và khuyến khích các ý tưởng sáng tạo tham gia. Trong đó gồm các đề tài liên quan đến khai thác dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), dữ liệu lớn (Big Data).

Mục tiêu cốt lõi là hình thành phong trào đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, gắn kết năng lực trí tuệ và thành tựu công nghệ vào thực tiễn, tạo đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế số, chính phủ số và xã hội số trên toàn quốc.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu trong xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, phù hợp định hướng của Nghị quyết 57 về phát triển dữ liệu như một tài nguyên quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06 nhấn mạnh: "Trong cuộc thi, một người cũng có thể tạo ra một sản phẩm giá trị. Những sản phẩm này không chỉ có tính ứng dụng tại Việt Nam. Như mùa 2 năm ngoái, sản phẩm đoạt giải có thể ứng dụng ở Việt Nam và cả Singapore. Những sản phẩm như vậy hoàn toàn có thể xuất khẩu ra quốc tế. Trí tuệ của người Việt Nam từ xưa đến nay, qua bất kì thời kỳ nào đều có thể mang lại giá trị cho cuộc sống".

Các đại biểu tham dự chương trình.

Cục trưởng C06 cho rằng, dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, đổi mới sáng tạo là phương pháp đạt tới thịnh vượng và bền vững. Với Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã được Bộ Chính trị thông qua, Đại tá Vũ Văn Tấn tin tưởng "Data for Life" mùa 3 sẽ được hưởng một luồng sinh khí mới, mang đến những sản phẩm có tính ứng dụng cao và góp phần thiết thực cho cuộc sống.

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo dữ liệu: Mở đường cho Việt Nam vươn mình", "Data for Life mùa 3" dự kiến sẽ có sự tham dự của hàng chục đội thi ở trong và ngoài nước. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là 690 triệu đồng, trong đó giải nhất 500 triệu đồng.

Đối tượng tham dự cuộc thi gồm: Công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước và nước ngoài; người nước ngoài có quan tâm, đam mê trong lĩnh vực công nghệ.

Vòng chung kết của cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 26/11 tới.