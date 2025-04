TP.HCM sẽ sử dụng công nghệ LED, thực tế ảo tại lễ diễu binh, diễu hành 30/4

(VTC News) -

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Theo đó, các phần việc trọng yếu đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ với sự phối hợp của nhiều cơ quan Trung ương và địa phương.

Trước đó, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp cùng TP.HCM tổ chức khảo sát thực tế và thống nhất ban hành Đề án tổ chức lễ diễu binh, diễu hành phục vụ sự kiện trọng đại này.

Cụ thể, phần diễu binh scó sự tham gia của 36 khối thuộc lực lượng vũ trang và công an nhân dân, do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đảm trách. Tiếp theo là phần diễu hành do TP.HCM phụ trách, gồm 12 khối với khoảng 13.000 người tham gia, đại diện cho các tầng lớp nhân dân thành phố.

Các lực lượng tập diễu binh dịp 30/4.

TP.HCM cho biết đã hoàn thành phương án thiết kế khán đài với tổng cộng 5.260 ghế dành cho đại biểu. Trong đó, khán đài A có 1.068 ghế, khán đài B có 1.832 ghế, khán đài C có 2.360 ghế

Khu vực tổ chức diễu binh, diễu hành được đầu tư đồng bộ với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hậu cần, bao gồm: Khu vực tác nghiệp báo chí, khu vực bố trí khối đứng nền, hai trạm điện chính, trung tâm xử lý dữ liệu báo chí, nhà báo chí, khu y tế, xe cứu thương, cứu hỏa, cụm nhà vệ sinh di động và trung tâm kỹ thuật.

Đáng chú ý, lễ diễu binh, diễu hành lần này sẽ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại. TP.HCM sẽ sử dụng công nghệ LED, bố trí hệ thống màn hình theo hình thức sắp đặt nghệ thuật, kết hợp công nghệ thực tế ảo (AR), video art và trình chiếu đồ họa 3D. Trong quá trình diễn ra lễ diễu binh, diễu hành, các màn hình sẽ minh họa bằng hình ảnh tư liệu lịch sử, đồ họa sinh động.

Các tuyến đường chính và khu vực tập trung đông người sẽ được lắp đặt màn hình LED và hệ thống loa phát thanh để phục vụ người dân theo dõi sự kiện. Ngoài ra, TP.HCM dự kiến huy động thêm 22 màn hình LED lớn tại các quận, huyện và TP Thủ Đức. Người dân trên cả nước cũng có thể theo dõi trực tiếp chương trình qua sóng truyền hình và nhiều nền tảng số.

Hiện kịch bản chi tiết của chương trình lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình xin ý kiến Thường trực Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương.

Theo dự kiến, chương trình gồm phần biểu diễn nghệ thuật kéo dài 30 phút do TP.HCM thực hiện, trong đó có các tiết mục nhạc kèn, múa súng. Trong lễ chào cờ, đội hình pháo lễ sẽ bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều trang nghiêm.

Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ đọc diễn văn chính thức. Tiếp đó, đại diện cựu chiến binh và thế hệ trẻ Việt Nam sẽ phát biểu, cùng cử hành bài hát “Đất nước trọn niềm vui”.

Lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra ngay sau đó, kết thúc bằng nghi thức thả bóng bay và chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình và khát vọng đoàn kết, phát triển bền vững của đất nước.