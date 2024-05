Bộ Công an: Doanh nghiệp vì lợi nhuận mà xem nhẹ tính mạng của người lao động

(VTC News) -

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đưa ra nhận định này khi tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 15/5.

Đề cập đến tình trạng thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết nhiều người, Trung tướng Lê Quốc Hùng cho rằng, các chủ doanh nghiệp đều có mong muốn tối ưu hóa lợi nhuận nên xem nhẹ an toàn lao động.

"Quy luật chung của các tai nạn là các doanh nghiệp tiết giảm chi phí dành cho công tác kiểm tra, giám sát, an toàn lao động. Vì lợi nhuận mà xem nhẹ tính mạng của người lao động", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nói.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng. (Ảnh: Duy Linh)

Lãnh đạo Bộ Công an dẫn chứng cụ thể như vụ lò hơi làm 6 công nhân tử vong ở Đồng Nai ngày 1/5. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc, GĐ Công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh) thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý bình hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Feng Yong về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Hay vụ 7 công nhân tử vong tại Nhà máy xi măng Yên Bái, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, bắt giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng Yên Bái, về tội vi phạm quy định về an toàn lao động.

Một vấn đề nữa được Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu ý kiến tại phiên họp là sự tham gia của Bộ Công an trong việc kiến nghị chính sách tiền tệ vĩ mô liên quan đến thị trường vàng.

Theo đó, qua nắm bắt tình hình giá vàng biến động phức tạp, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng nhiều vấn đề, đặc biệt là các kiến nghị giải pháp về an ninh tiền tệ, an ninh quốc gia.

"Bộ Công an kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động thị trường vàng. Trong đó tập trung vào độc quyền vàng miếng, tăng cường quy mô dự trữ vàng, quản lý khuôn vàng miếng SJC tại nhà máy in tiền quốc gia...", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nói.

Bên cạnh đó, theo Trung tướng Lê Quốc Hùng, Bộ Công an đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương xây dựng cơ chế can thiệp của cơ quan quản lý vào thị trường vàng như cơ chế can thiệp vào giá mua, giá bán; cơ chế can thiệp cung - cầu của thị trường nội địa.

Bộ Công an cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước kịp thời bổ sung quy định về biên độ chênh lệch tối đa giữa giá mua và giá bán vàng miếng; ban hành quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan quản lý thị trường vàng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường như kiểm soát tối đa, nguyên liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm...

"Chúng tôi cũng kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu ban hành quy định pháp lý kiểm soát nghĩa vụ thuế về kinh doanh vàng như bắt buộc xuất hóa đơn hàng điện tử online, quy định về thuế giá trị gia tăng,... Nhằm ngăn chặn tình trạng mua vàng miếng, buôn bán vàng trang sức không có hóa đơn, chứng từ, mua bán tự do hay một số cơ sở kinh doanh vàng miếng chưa được cấp phép bán chui...", ông Lê Quốc Hùng thông tin.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, cơ quan này cũng kiến nghị UBND các tỉnh, thành phố cần quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh vàng của cá nhân, doanh nghiệp được cấp phép. Không để xảy ra việc các đơn vị kinh doanh vàng vi phạm pháp luật như hiện nay, nhập lậu vàng, vàng giả.

Trước đó, trình bày báo cáo về nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, "nói đi đôi với làm", thật sự không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; các cơ quan chức năng không chỉ xử lý kịp thời, nghiêm minh người vi phạm mà còn thu hồi được nhiều tài sản cho Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. (Ảnh: Duy Linh)

"Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự đau xót khi một số đồng chí cán bộ cấp cao đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, mất uy tín, không thể tiếp tục đảm nhiệm trọng trách được Đảng và Nhân dân giao phó. Cử tri và Nhân dân rất tin tưởng vào Đảng, Nhà nước "không ngừng, không nghỉ" trong cuộc đấu tranh cam go, phức tạp này", ông Đỗ Văn Chiến nêu.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng và Nhà nước, các cơ quan chức năng có giải pháp hiệu quả đề phòng, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc ảnh hưởng đến thành quả chung đã đạt được.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân nhận thấy công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội thời gian qua, nhất là trong 4 tháng đầu năm 2024 tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngành Công an tiếp tục tăng cường đấu tranh trấn áp, phòng, chống tội phạm, vi phạm; hoạt động của công an xã chính quy đã đem lại hiệu quả thiết thực. Cử tri, Nhân dân đồng tình cao và rất hoan nghênh việc kiên quyết kiểm soát nồng độ cồn để phòng ngừa tai nạn giao thông.

"Tuy nhiên, cử tri, Nhân dân cho rằng vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trên không gian mạng, không thể xem thường. Vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ, tai nạn lao động còn cao", ông Đỗ Văn Chiến nêu.