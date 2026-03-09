Bộ Chính trị sẽ kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương

(VTC News) -

Sáng 9/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 11 và Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú đồng chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc kiểm tra, giám sát lần này nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị yêu cầu nắm đầy đủ tình hình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cũng như những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đối với Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Cùng với đó, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

"Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với việc củng cố, kiện toàn bộ máy Nhà nước, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nêu rõ chỉ còn 6 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau bầu cử, dự kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp và công bố kết quả vào ngày 23/3.

Trên cơ sở đó, Trung ương sẽ tiến hành các bước chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào ngày 6/4, tiến hành công tác nhân sự trong khoảng một tuần, sau đó tiếp tục xem xét, thông qua các luật và nghị quyết quan trọng.

"Đây là công việc hết sức quan trọng và cấp bách, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại cuộc họp Bộ Chính trị trong tháng 3: Trọng tâm lớn nhất hiện nay là lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và Kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp ở địa phương", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc, khách quan, khoa học, đúng quy định; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Nhấn mạnh Đảng bộ các cơ quan Trung ương là một Đảng bộ lớn, có vị trí rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đảng bộ cần thực sự tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian tới Bộ Chính trị sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. "Đây là nội dung rất quan trọng. Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra và giám sát phải được thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới", Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, ngay sau Đại hội XIV của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương cũng đã chủ động xây dựng báo cáo tự kiểm tra và gửi các tài liệu cần thiết cho Đoàn Kiểm tra số 11.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương đặc biệt quan tâm xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, "nói đi đôi với làm", "làm đến nơi đến chốn".

Cùng với đó, Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương hết sức quan tâm đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phải đi trước, làm trước, nói đi đôi với làm, không "nói một đằng làm một nẻo", mà làm tới cùng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Thường Trưc Ban Bí thư cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tập trung các nội dung: ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Chỉ thị; cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát ngay từ đầu.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương nhận thức rất rõ công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương vì mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực thông tin, hồ sơ, tài liệu và hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra số 11.