Bộ ba ngừa lão hóa toàn diện từ Cell Fusion C Expert 'chìa khóa' thanh xuân

Lão hoá đã sớm âm thầm tấn công làn da

Chúng ta thường nghĩ lão hoá da chỉ xuất hiện ở độ tuổi trung niên trở đi. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu cho thấy lão hóa tấn công làn da sớm hơn nhiều. Cả nam giới và nữ giới đều hiểu rằng việc bảo vệ và chống lão hoá cho da là vô cùng cần thiết, đặc biệt vào giai đoạn chạm mốc 30.

Từ tuổi 25, mỗi năm, làn da mất đi từ 1 -1,5% lượng collagen.

Ngay khi bước vào độ tuổi 20, cơ chế tự bảo vệ của da có sự suy giảm, da dễ bị tác động từ bên ngoài lẫn bên trong gây nên lão hóa da.

Từ 25 tuổi, mỗi năm làn da có từ 1 - 1,5% lượng collagen mất đi, lượng collagen còn lại do cơ thể chuyển hóa không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của các tế bào, nhất là tế bào da. Lượng collagen bị thoái hóa còn nhiều hơn collagen tổng hợp được. Cùng với đó elastin - thành phần giúp da đàn hồi, dẻo dai cũng giảm.

Bên cạnh đó, yếu tố di truyền, suy giảm hormone, đặc biệt estrogen hay các yếu tố như tác động của tia UV, ô nhiễm môi trường cũng khiến cho da lão hoá sớm.

Nhịp sống hiện đại khiến chúng ta chưa chú trọng đến chế độ ăn uống, thiếu ngủ và căng thẳng… Sau một ngày dài bận rộn, nhiều người thường bỏ qua các bước chăm sóc da. Từ đó, làn da mỏng manh lại càng dễ tổn thương, lão hoá.

Cuộc sống bận rộn khiến ta bỏ qua các dấu hiệu lão hoá da.

Nhiều chị em chỉ ý thức về lão hóa da khi các dấu hiệu: khô da, nếp nhăn, chùng nhão, vết chân chim, sạm nám… đã xuất hiện.

Công thức cho làn da tươi trẻ rạng ngời từ Cell Fusion C Expert

Được biết, Cell Fusion C Expert là thương hiệu dược mỹ phẩm chăm sóc da chuyên nghiệp được nghiên cứu bởi các chuyên gia CMS Lab với công nghệ chất lượng cao hàng đầu tại Hàn Quốc. Trong đó, Cell Fusion C Expert luôn cung cấp những sản phẩm và giải pháp làm đẹp an toàn và hiệu quả, giúp mỗi khách hàng sở hữu làn da khoẻ mạnh và căng bóng.

Công nghệ độc quyền NEO-CMS™ kiến tạo nên nền tảng của hàng rào bảo vệ da.

Bộ sản phẩm Time Reverse của Cell Fusion C Expert có công thức dựa trên nền tảng vững chắc của kết quả nghiên cứu trong nhiều năm, mang đến giải pháp ngăn ngừa lão hoá cho tất cả các loại da, ngay cả làn da nhạy cảm nhất.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, các thành phần chống lão hóa cốt lõi Time Reverse Factor bao gồm collagen tương tự trên người và peptide từ thực vật, giúp giảm thiểu tác động của tình trạng mất collagen và suy giảm độ ẩm gây ra tình trạng lão hóa da.

Các thành phần chống lão hoá được nghiên cứu bởi công nghệ MF, đảm bảo sự hấp thụ mạnh mẽ các hoạt chất chống lão hóa với cấu trúc tương thích với làn da - Oliosome. Cùng với đó là thành phần công nghệ NEO-CMS™ giúp tăng cường và sửa chữa các hàng rào bảo vệ da: bao gồm lớp lipid thượng bì và lớp màng đáy, giúp làn da luôn khỏe mạnh, bảo vệ da khỏi các tác hại từ bên ngoài.

Bộ sản phẩm Time Reverse bao gồm: Time Reverse Concentrate Essence, Time Reverse Lifting Cream và Time Reverse Firming Eye Cream. Đây là nỗ lực của các chuyên gia Cell Fusion C Expert nhằm gia tăng tác động hiệp đồng giữa các sản phẩm khác nhau cùng dòng, dựa trên sự tùy chỉnh công thức sản phẩm.

Trong đó, Time Reverse Concentrate Essence là bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc, công thức dạng sữa, chứa các hoạt chất nồng độ cao với khả năng dưỡng da, ngăn ngừa lão hóa 3 trong 1, gói trọn các bước toner, serum, emulsion.

Làn da tươi sáng, mịn màng với bộ sản phẩm Time Reverse.

Bộ sản phẩm Time Reverse Lifting Cream với chất kem mềm giúp da hấp thu nhanh chóng, giúp cấp ẩm sâu, cải thiện lão hoá vượt trội nhờ hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ nguồn gốc thực vật flavonoid.

Cuối cùng là kem mắt Time Reverse Firming Eye Cream giúp cải thiện và làm đầy đặn các nếp nhăn quanh mắt ngay lập tức, kích thích tuần hoàn, thu nhỏ bọng mỡ mắt, giúp rạng rỡ vùng da xỉn màu quanh mắt.

Bộ sản phẩm Time Reverse của Cell Fusion C Expert là bộ công cụ làm đẹp hữu ích đồng hành cùng các chị em, nhất là những ai mong muốn trẻ hoá làn da và ngăn ngừa lão hóa một cách toàn diện.

