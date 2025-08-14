Bitcoin phá đỉnh mọi thời đại

Giá Bitcoin lên cao nhất mọi thời đại vào rạng sáng ngày 14/8 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 14/8 (giờ Việt Nam), Bitcoin - đồng tiền số lớn nhất thế giới - tăng 0,9% lên 124.000 USD, phá kỷ lục được thiết lập hôm 14/7. Hiện, Bitcoin đang tạm lùi về mốc 123.000 USD.

Đáng chú ý, Ether - đồng tiền số lớn thứ hai - cũng chạm 4.780 USD, mức cao nhất kể từ cuối năm 2021.

Theo Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG, đà tăng của Bitcoin được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất, dòng vốn mua vào bền bỉ từ các tổ chức, cùng động thái của chính quyền ông Trump trong việc nới lỏng quy định đầu tư vào tài sản số.

"Nếu vượt mốc 125.000 USD, Bitcoin có thể tiến tới mốc 150.000 USD", ông khẳng định.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua. Ảnh: CoinMarketCap.

Từ đầu năm đến nay, Bitcoin đã tăng gần 32% nhờ những bước tiến quan trọng về khung pháp lý sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Tự nhận mình là "Tổng thống tiền số", ông cùng gia đình liên tục hỗ trợ loại tài sản này.

Mới đây, một sắc lệnh hành pháp đã mở đường cho việc đưa tài sản số vào các tài khoản hưu trí 401(k), phản ánh môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi tại Mỹ.

Chính sách này nối tiếp nhiều thắng lợi pháp lý từ đầu năm, trong đó có quy định mới về stablecoin và việc Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) điều chỉnh quy định để phù hợp hơn với loại tài sản này.

Đà tăng của Bitcoin cũng kéo theo làn sóng tăng giá trên toàn thị trường tiền số, bất chấp ảnh hưởng từ chính sách thuế quan diện rộng của chính quyền ông Trump.

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy vốn hóa thị trường tiền số đã vượt 4.180 tỷ USD, tăng mạnh so với khoảng 2.500 tỷ USD vào tháng 11/2024 - thời điểm ông Trump tái đắc cử.

Sắc lệnh hành pháp mới nhất không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận tài sản số trong các tài khoản 401(k) mà còn hứa hẹn mang lại lợi ích cho các nhà quản lý quỹ như BlackRock và Fidelity - những đơn vị đang vận hành ETF tiền số.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo việc đưa tiền số vào danh mục hưu trí vẫn tiềm ẩn rủi ro, bởi loại tài sản này có mức biến động cao hơn nhiều so với cổ phiếu và trái phiếu - vốn là kênh đầu tư truyền thống cho các quỹ hưu trí.