Big Offline sinh nhật SRO 2 tuổi - Đại tiệc của gắn kết và trưởng thành

(VTC News) -

SRO VTC - Sân chơi chính thống – bền vững – an toàn

Silkroad Origin VTC – Con Đường Tơ Lụa chính thống duy nhất tại Việt Nam, được phát hành bởi VTC với pháp lý rõ ràng, minh bạch và bảo chứng chất lượng.

Với hệ thống bảo mật cao, tài khoản người chơi được bảo vệ tuyệt đối, vật phẩm trong game giữ nguyên giá trị theo thời gian, đảm bảo một môi trường công bằng, cân bằng.

Không chỉ đơn thuần là game giải trí vui vẻ, Silkroad Origin còn mang đến một cộng đồng văn minh, gắn bó và phát triển lâu dài - nơi người chơi có thể đầu tư tâm huyết, kết nối và cùng nhau xây dựng một thế giới ảo giàu cảm xúc, bền vững, đáng tin cậy.

Đại tiệc cộng đồng gắn kết hàng trăm lữ khách khắp cả nước

Silkroad Origin VTC tiếp tục viết tiếp hành trình đầy hoài niệm khi chính thức bước sang tuổi thứ 2 bằng chuỗi sự kiện Big Offline hoành tráng tại hai đầu đất nước. Sự kiện đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hơn 400 lữ khách quy tụ từ hơn 20 CLB khắp các tỉnh thành, cùng nhau tạo nên một bữa tiệc sinh nhật đậm chất cộng đồng và cảm xúc.

Big Offline SRO 2 tuổi không chỉ là cột mốc đánh dấu bước phát triển vững vàng của SRO VTC, mà còn là dịp đặc biệt để Nhà phát hành gửi lời tri ân sâu sắc, vinh danh những lữ khách đã luôn đồng hành trong suốt hành trình vừa qua.

Sự thành công hôm nay là kết quả của sự đồng lòng từ cộng đồng game thủ – đặc biệt là các khách hàng VIP, những người luôn hiện diện trong mọi dấu mốc quan trọng của Silkroad Origin VTC.

Với khát vọng gắn kết bền vững và kiến tạo một cộng đồng lớn mạnh, SRO VTC không ngừng đổi mới và tạo ra sân chơi hấp dẫn.

Hoạt động dấu giá từ thiện tạo nên giá trị cộng đồng

Đặc biệt trong năm nay, ngoài được gặp gỡ và giao lưu, bữa tiệc sinh nhật SRO 2 tuổi còn có sự xuất hiện của hoạt động đấu giá từ thiện diễn ra ở cả 2 miền Nam - Bắc, cùng thông điệp “Chạm tới trái tim - cùng chung nhịp đập”. Đây là sự phối hợp giữa NPH VTC cùng các CLB SRO đấu giá gây quỹ, gửi gắm yêu thương tới những hoàn cảnh cần sự giúp đỡ.

Sự kiện Big Offline khép lại bằng những khoảnh khắc đầy cảm xúc và bùng nổ. Trong thời gian tới, Silkroad Origin VTC hứa hẹn sẽ không ngừng phát triển, với khát vọng mang đến cho cộng đồng người chơi những trải nghiệm ngày càng mới mẻ, hấp dẫn hơn.

THAM GIA CỘNG ĐỒNG SRO TẠI: https://sro.vtcgame.vn/