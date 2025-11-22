'Biểu tượng mới' quảng trường Tam Thắng, cú hích đưa du lịch Vũng Tàu bứt phá

(VTC News) -

Biểu tượng mới của Vũng Tàu

Những ngày này, đi dọc trục đường Thùy Vân - “trái tim” của Bãi Sau, không khó để bắt gặp hình ảnh du khách đứng kín trước một công trình kiến trúc mới, rực rỡ trong nắng và choáng ngợp khi đêm xuống. Đó là Quảng trường Tam Thắng, nơi đang dần trở thành tâm điểm check-in mới của du khách, đồng thời được kỳ vọng là cú hích mở ra diện mạo hiện đại cho du lịch Vũng Tàu.

Không chỉ đơn thuần là một điểm đến giải trí, Quảng trường Tam Thắng còn mang trong mình câu chuyện văn hóa, lịch sử của vùng đất biển, được tái hiện bằng tư duy kiến trúc đột phá và tinh thần sáng tạo quốc tế.

Quảng trường Tam Thắng, toạ lạc ở đườngg Thuỳ Vân, phường Vũng Tàu. (Ảnh: Lương Ý)

Bên cạnh Tháp Tam Thắng, biểu tượng mới của Vũng Tàu, cả không gian quảng trường đã và đang trở thành điểm nhấn quan trọng trong dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và Bãi Sau dài 3,2 km - công trình đầu tư lớn nhất địa phương từ trước đến nay.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm Bãi Sau, nơi có mật độ du khách đông nhất Vũng Tàu, Quảng trường Tam Thắng được định hướng trở thành không gian công cộng hiện đại, đa chức năng, phục vụ người dân và du khách. Trong đó, Tháp Tam Thắng là điểm nhấn ấn tượng nhất.

Công trình được tạo hình từ 143 trụ bê tông cốt thép cao từ 4,55m đến 34,25m, sắp đặt theo cốt cao độ tăng dần hướng ra biển. Tổng thể công trình mô phỏng hình ảnh ba mũi thuyền, biểu tượng gắn với câu chuyện hình thành ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam, vốn là nền móng lịch sử của đô thị Vũng Tàu ngày nay.

Với thiết kế mạnh mẽ nhưng trang nhã, tháp Tam Thắng vừa gợi nhắc quá khứ, vừa đại diện cho tinh thần vươn khơi, phát triển và hội nhập của thành phố biển. Khi đứng dưới chân tháp, du khách có thể cảm nhận được chiều cao đồ sộ, sự chuyển động nhịp nhàng của các cột trụ và hiệu ứng thị giác độc đáo mà kiến trúc mang lại.

Nghệ thuật kiến trúc hiện đại kết hợp thủ công tinh xảo

Không chỉ gây ấn tượng nhờ hình khối mạnh mẽ, bề mặt ốp gạch gốm mosaic khiến tháp Tam Thắng trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Hàng trăm nghìn viên gạch mosaic được chế tác kỳ công, lắp đặt tỉ mỉ để tạo ra hiệu ứng ánh sáng sống động khi mặt trời chiếu vào hoặc khi đèn về đêm bật sáng.

Ban đêm, tháp như “khoác” lên mình chiếc áo ánh sáng đa sắc của hệ thống LED được lập trình theo từng lớp cột. Các trụ cao thấp đan xen tạo chiều sâu thị giác, biến toàn bộ khu vực thành sân khấu nghệ thuật ánh sáng giữa biển trời Vũng Tàu, cảm giác vừa hiện đại, vừa huyền ảo.

Quảng trường Tam Thắng lung linh về đêm.

Phương án thiết kế được thực hiện bởi kiến trúc sư Italia Oliviero Godi cùng cộng sự. Đây là phương án đoạt giải trong cuộc thi tuyển ý tưởng thiết kế quảng trường Tam Thắng do Sun Group tài trợ. Sau đó, Sun Group tiếp tục tài trợ thi công trọn vẹn công trình như một món quà dành tặng địa phương.

Trong suốt quá trình xây dựng, đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giám sát chặt chẽ, đảm bảo từng hạng mục được thi công chính xác tuyệt đối. Chỉ riêng trụ cao nhất đã nặng tới 104 tấn, đòi hỏi việc vận chuyển, lắp đặt phải đạt an toàn và chuẩn xác cao. Các chi tiết mosaic cùng hệ thống LED nghệ thuật cũng được lắp đặt với yêu cầu gần như tuyệt đối để đạt hiệu ứng ánh sáng theo đúng thiết kế.

Không chỉ nổi bật với kiến trúc biểu tượng, Quảng trường Tam Thắng còn được định hướng là một không gian công cộng hiện đại, phục vụ nhiều chức năng: vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa cộng đồng và tổ chức sự kiện.

Mũi Vọng Cảnh, điểm ngắm biển đẹp nhất Bãi Sau

Điểm cao nhất của quảng trường là Mũi Vọng Cảnh, cao hơn mặt sân 3,6m. Từ đây, du khách có thể quan sát toàn cảnh Bãi Sau, đường Thùy Vân và những dải khách sạn, resort hiện đại phía sau. Khung cảnh biển trời hòa vào nhau mang đến trải nghiệm thị giác tuyệt đẹp, đặc biệt vào thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn.

Ngay dưới Mũi Vọng Cảnh là khu vực bán hầm rộng gần 450m², được bố trí khu check-in, quán cà phê, khu giải khát, không gian nghỉ chân. Thiết kế mở, thoáng, hiện đại tạo điều kiện cho du khách có thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm khi đến quảng trường.

Trên khu vực hướng ra biển với diện tích hơn 17.000m², Quảng trường Tam Thắng được tích hợp hàng loạt hạng mục phục vụ sự kiện: Sân khấu nhạc nước rộng 5.800m²; Sân khấu chia bậc cấp, tổ chức sự kiện, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội biển; Hệ thống đài phun nước cạn diện tích 665m² ngay khu vực mặt đường.

Nhờ không gian rộng, tạo hình hiện đại và vị trí đắc địa, quảng trường được kỳ vọng trở thành nơi diễn ra các lễ hội văn hóa, du lịch lớn của Vũng Tàu trong thời gian tới.

230 ngàn người tới Vũng Tàu trong dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua.

Đặc biệt, sân khấu nhạc nước quy mô lớn sẽ mang đến những chương trình giải trí đẳng cấp cho du khách - một loại hình vốn còn thiếu tại khu vực Bãi Sau. Kết hợp cùng hệ thống đèn LED nghệ thuật từ tháp Tam Thắng, quảng trường hứa hẹn trở thành một “showcase” nghệ thuật ánh sáng, nước, âm thanh đặc sắc, mở ra sản phẩm du lịch đêm có sức hút mạnh mẽ.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và Bãi Sau được xem là một trong những dự án quan trọng nhất của Vũng Tàu giai đoạn gần đây. Việc hình thành Quảng trường Tam Thắng không chỉ mang ý nghĩa về mặt cảnh quan mà còn có tác động trực tiếp đến chiến lược phát triển du lịch.

Bãi Sau vốn là khu vực thu hút đông đảo du khách nhất thành phố. Các hoạt động du lịch, dịch vụ phát triển nhanh, nhưng hạ tầng công cộng, các điểm giải trí đêm còn thiếu điểm nhấn.

Sự xuất hiện của quảng trường được kỳ vọng giúp: Tăng trải nghiệm của du khách, đặc biệt về đêm;Tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa, nghệ thuật mới; Kéo dài thời gian lưu trú và kích thích chi tiêu; Tăng sức cạnh tranh của Bãi Sau so với các địa phương biển khác.

Sự khác biệt của Quảng trường Tam Thắng nằm ở cách tư duy kiến trúc hiện đại, hướng tới tính biểu tượng, tính đa năng và khả năng phục vụ cộng đồng. Đây không chỉ là điểm check-in, mà còn là không gian sinh hoạt, nơi tổ chức sự kiện và thậm chí là “bộ mặt mới” của du lịch biển Vũng Tàu.

Ngay khi hoàn thiện, Quảng trường Tam Thắng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người dân gọi đây là “biểu tượng mới của Vũng Tàu”, là “công trình đẹp nhất Bãi Sau trong nhiều năm”. Du khách liên tục chia sẻ hình ảnh check-in với tháp Tam Thắng lên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Không gian được đầu tư bài bản, hiện đại, văn minh giúp Vũng Tàu thêm phần chuyên nghiệp trong mắt du khách. Với những sự kiện, lễ hội lớn dự kiến tổ chức tại đây, Quảng trường Tam Thắng sẽ là tâm điểm thu hút dòng khách cả trong nước và quốc tế.