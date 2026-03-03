Biển người xem diễu hành Tết Nguyên Tiêu tại TP.HCM

Chiều 3/3 (rằm tháng Giêng), hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu vực Chợ Lớn, phường An Đông, TP.HCM, xem chương trình diễu hành trong khuôn khổ Lễ hội Tết Nguyên Tiêu 2026.
Tết Nguyên Tiêu, còn gọi là Tết Thượng Nguyên, diễn ra vào rằm tháng Giêng hằng năm, sau Tết Nguyên đán.
Đây là dịp lễ quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM, đặc biệt tại khu vực Quận 5 và Quận 6, trước đây - nơi tập trung đông người Hoa sinh sống.
Lễ hội Nguyên Tiêu năm nay do UBND phường An Đông tổ chức. Theo kế hoạch, chương trình diễu hành đường phố diễn ra từ 16h30 đến 18h30, đi qua các tuyến Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dù 17h chương trình mới chính thức bắt đầu, từ đầu giờ chiều người dân đã có mặt đông kín hai bên các tuyến đường để giữ chỗ và gửi xe. Nhiều thời điểm, dòng người đứng chật kín, chờ đoàn diễu hành đi qua.
Biển người chen chân xem diễu hành Tết Nguyên Tiêu của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM.
Diễu hành đường phố là một trong những hoạt động được nhiều người mong đợi nhất dịp Lễ hội Nguyên Tiêu hằng năm.
Theo Ban tổ chức, chương trình có khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân cùng các đoàn lân, sư, rồng, đại la cổ, bát tiên đi cà kheo… tham gia.
Đoàn diễu hành quy tụ hàng trăm người trong trang phục sặc sỡ, hóa thân thành Tiên nữ, Thần Tài, Ông Địa, kết hợp với các đội múa lân, múa rồng biểu diễn dọc các tuyến phố.
Nhiều người dân tranh thủ chạm tay vào lân, rồng hoặc các nhân vật hóa trang với mong muốn cầu bình an, may mắn trong năm mới.
Không khí trên các tuyến đường diễn ra diễu hành trở nên sôi động khi các đoàn nhiều lần dừng lại biểu diễn phục vụ khán giả. Trẻ em và người lớn đều hào hứng theo dõi, ghi lại khoảnh khắc khi đoàn diễu hành đi qua.
Tối cùng ngày, Đêm hội Nguyên Tiêu được tổ chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông (105 Trần Hưng Đạo, phường An Đông), gồm chương trình biểu diễn nghệ thuật, nghi thức khai hội và diễu hành qua lễ đài.
