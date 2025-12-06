Biển mây bồng bềnh mùa cuối năm, Lùng Cúng thành điểm hẹn của dân trekking

Theo một người dẫn tour tại khu vực này, lượng khách leo Lùng Cúng cuối năm nay tăng mạnh so với những năm trước. Mỗi tuần, riêng nhóm anh dẫn cũng có vài đoàn, phần lớn là người trẻ đi theo hội nhóm hoặc gia đình thích trải nghiệm thiên nhiên. “Chúng tôi luôn hỏi kỹ khách trước khi nhận, xem đã từng trek chưa, có tập thể thao không. Rất nhiều bạn sau khi được tư vấn đã quyết định hoãn để chuẩn bị thể lực thêm. Điều đó tốt cho an toàn của họ”, người này chia sẻ.