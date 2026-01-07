Biển hiệu cửa hàng Viettel Store đổ sập ở Đắk Lắk, một người bị thương nặng

(VTC News) -

Ngày 7/1, lãnh đạo UBND xã Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn do biển hiệu một cửa hàng kinh doanh bất ngờ sập, khiến một người dân bị thương nặng.

Biển hiệu đổ sập khiến 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h45 cùng ngày, biển hiệu của cửa hàng Viettel Store tại khu vực ngã ba giao nhau giữa đường Y Wang và Lê Duẩn đổ sập xuống mặt đường. Vụ việc khiến nhiều xe máy, ô tô đang đậu bên dưới bị hư hỏng, đồng thời đè trúng một người dân.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị T. (SN 1965, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Nhiều xe máy và ô tô bị hư hỏng.

Theo anh Dương Văn Phong (SN 2000, con trai bà T.), thời điểm xảy ra sự việc, anh cùng mẹ vừa vào cửa hàng Viettel Store mua điện thoại. Khi cả hai vừa rời khỏi cửa hàng thì biển hiệu sập xuống. Anh Phong kịp thời chạy ra ngoài nên thoát nạn, riêng mẹ anh bị biển hiệu đè trúng, bị thương nặng.

Lãnh đạo UBND xã Ea Kao cho biết, hiện Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phối hợp với Công an xã đang tiến hành kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời khắc phục sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực.