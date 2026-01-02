Trú mưa dưới bờ kè, 4 người tử vong khi mảng bê tông đổ sập

(VTC News) -

Trưa 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong.

Khoảng 9h30 cùng ngày, tại xã Sơn Thành, ông Bùi Xuân V. (sinh năm 1961) cùng vợ là bà Lê Thị T. (cùng tuổi chồng) và ông Đỗ Xuân H. (sinh năm 1963) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Kim L. (sinh năm 1967) đang trồng keo con thì gặp mưa.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Trong lúc họ trú mưa dưới mảng bê tông bờ kè (hầm ếch) thuộc tuyến đường trong thôn, mảng bê tông đổ sập, vùi lấp cả 4 người bên trong, họ tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi sự cố xảy ra, ông Đào Mỹ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Ông Đào Mỹ (áo trắng) đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Theo cơ quan chức năng, trong đợt lũ vừa qua, khu vực bờ kè thôn Lạc Mỹ bị hư hỏng rất nặng, địa phương đang lên phương án sửa chữa.

Ngày 25/10, trên địa bàn xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) cũng xảy ra vụ sập móng nhà khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương. Theo báo cáo, lúc 11h cùng ngày, gia đình bà Trần Thị Huệ (SN 1969, trú buôn Mnang Tar) đang đào móng xây nhà thì phần móng cao bị sạt lở, đổ sang nhà ông Y Ôi K. (SN 1981), khiến căn nhà bị sập.

Vụ sập nhà khiến ông Y Ôi K. và con gái là H Hồng N. (SN 2014) tử vong tại chỗ. Ba người khác trong nhà gồm Y Hiếu Niê (SN 2020), H Huệ Niê (SN 2003) và Y Minh Niê (SN 1996) bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do phần móng cao bị sạt lở nên đổ sang nhà hàng xóm.