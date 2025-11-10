Cảnh sát Thái Lan phát lệnh bắt tỷ phú Campuchia Ly Yong Phat

(VTC News) -

Theo tờ Bangkok Post, Trung tướng Surapol Prembut - Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao - cho biết Tòa án Hình sự Thái Lan phát lệnh bắt ông Ly Yong Phat, trợ lý của ông là Chokchai Supapha (37 tuổi), cùng ba người Trung Quốc.

Cảnh sát tin rằng nhóm này nhận và hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt từ các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Lệnh bắt được ban hành ngày 6/11, chỉ hai tuần sau khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul ký quyết định thu hồi quốc tịch Thái Lan của ông Ly Yong Phat do nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phi pháp.

Ông Ly Yong Phat.

Ngay sau đó, cảnh sát phối hợp với Cục Chống Rửa tiền khám xét 36 địa điểm tại Bangkok và tỉnh Trat – khu vực giáp Campuchia – có liên quan đến ông Ly, thu giữ tài sản trị giá khoảng 400 triệu baht (12,3 triệu USD).

Ông Ly Yong Phat, còn được biết đến với tên Thái là Phat Suphapa, hiện giữ chức thượng nghị sĩ đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Những năm gần đây, ông Ly bị cáo buộc liên quan đến các trung tâm lừa đảo mạng tại Campuchia. Năm ngoái, Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông và hai công ty thuộc sở hữu của ông cũng vì các cáo buộc liên quan. Campuchia khi đó đã chỉ trích lệnh trừng phạt này.

Vụ việc được xem là một phần trong chiến dịch của chính phủ Thái Lan nhằm xóa bỏ tội phạm mạng xuyên quốc gia, đặc biệt sau khi Mỹ và Anh phối hợp trừng phạt Prince Holding Group, tập đoàn Campuchia bị cáo buộc điều hành các “trại lừa đảo” quy mô lớn.

Thủ tướng Anutin cam kết mở “cuộc chiến không khoan nhượng” với ngành công nghiệp lừa đảo, mà ông mô tả là “căn bệnh ung thư đang tàn phá đất nước, phá vỡ gia đình và hủy hoại danh tiếng quốc gia”.

Campuchia gần đây cũng đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến, dẫn đến hàng nghìn nghi phạm bị bắt giữ. Nước này cũng thực hiện nhiều chiến dịch truy quét quy mô lớn có sự phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác nước ngoài.

Ngày 2/11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết quá trình mở rộng điều tra chuyên án 0525L, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và công an các địa phương bắt giữ thêm 3 đối tượng trong nước liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia. Các đối tượng bị bắt gồm: Giàng Seo Phử (SN 2003) và vợ Sùng Thị Sơ (SN 2003), cùng trú xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai; Nguyễn Trung Hiếu (SN 1994), trú phường Trần Phú, tỉnh Quảng Ninh. Các đối tượng này nằm trong nhóm tội phạm đã bỏ trốn về Việt Nam trước khi lực lượng Công an tỉnh Lai Châu xuất cảnh sang Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo tại khu vực đồi Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia. Như vậy, tính đến nay, kể từ khi khởi tố vụ án ngày 4/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng bị bắt tại Campuchia và 7 đối tượng bị bắt tại Việt Nam. Các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn như giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.