Biển Đông khả năng có bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tuần tới

(VTC News) -

Theo Fanpage Trang tin Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, khoảng ngày 21-22/10, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ). Trên dài hội tụ nhiệt đới này có thể hình thành các xoáy thuận nhiệt đới. Từ 23-25/10, Biển Đông khả năng có hoạt động của áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Ngoài ra, có 2 đợt không khí lạnh tác động tới miền Bắc nước ta trong những ngày tới. Cụ thể, đợt 19/10, không khí lạnh lệch đông không ảnh hưởng đến đất liền nhưng gây gió mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông.

Biển Đông khả năng có hoạt động của áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong tuần tới. (Ảnh minh hoạ)

Không khí lạnh tràn về vào khoảng 22/10 sẽ ảnh hưởng đến đất liền gây mưa và giảm nhiệt độ. Miền Bắc trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét. Gió trên vịnh Bắc bộ cấp 6, giật cấp 8. Mưa vừa, mưa to trên khu vực Trung Bộ.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 20/10 đến ngày 28/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ đêm 20/10 đến ngày 22/10, Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Từ đêm 22/10, khu vực này lạnh về đêm và sáng.

Bắc Trung Bộ từ đêm 20/10 đến ngày 22/10 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trung và Nam Trung Bộ từ đêm 20/10 đến ngày 21/10 mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 21/10 đến ngày 24/10, khu vực này có thể xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Hà Nội từ 19-22/10 mưa rào rải rác và có nơi có dông lúc đêm và sáng sớm, trưa chiều trời nắng. Từ 23-25/10, thời tiết Thủ đô không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh.