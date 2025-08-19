  • Zalo

Biến động điểm chuẩn ngành Điều dưỡng các trường đại học những năm gần đây

Tuyển sinhThứ Ba, 19/08/2025 10:10:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo điểm chuẩn ngành ngành Điều dưỡng các trường đại học top đầu cả nước trong 3 năm gần đây.

Dưới đây là điểm chuẩn ngành Điều dưỡng trong 3 năm gần đây tại các trường đại học:

STTTrườngNăm 2022Năm 2023Năm 2024
1Đại học Y Hà Nội24.721 - 2424.59
2Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội24.2523.8524.49
3Đại học Y Dược Hải Phòng19.0520.2520.55
4Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên 192021.8
5Đại học Y Dược Thái Bình21.322.120
6Đại học Y Dược, Đại học Huế 1919.0519.9
7Đại học Y Dược TP.HCM20.3 - 23.2521.6 - 23.8824.03 - 24.5
8Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch19 - 19.0522.423.57
9Đại học Y Dược Cần Thơ21.7523.223.45
10Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM1919.6522.6

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, ngày 16/8, các đơn vị tải cơ sở dữ liệu lên hệ thống và tổ chức xét tuyển. Lần lọc ảo đầu tiên sẽ diễn ra từ 7h ngày 17/8, kết quả được trả về trong ngày.

Những ngày kế tiếp, mỗi ngày lọc ảo 2 lần cho tới khi hết lượt lọc ảo. Lần lọc ảo cuối diễn ra vào chiều 20/8.

Đây là quy trình nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào 1 nguyện vọng duy nhất trong danh sách nguyện vọng đã đăng ký, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng. Từ đó, hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo, giúp các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.

Bên cạnh quá trình lọc ảo chung của Bộ GD&ĐT, các trường đại học cũng hình thành 2 nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam. Nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, phía Nam do Đại học Quốc gia TP.HCM điều phối.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn 2025. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Đọc thêm
Kim Anh
Bình luận
vtcnews.vn