Biến động điểm chuẩn ngành Điều dưỡng các trường đại học những năm gần đây

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn ngành Điều dưỡng trong 3 năm gần đây tại các trường đại học:

STT Trường Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 1 Đại học Y Hà Nội 24.7 21 - 24 24.59 2 Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội 24.25 23.85 24.49 3 Đại học Y Dược Hải Phòng 19.05 20.25 20.55 4 Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên 19 20 21.8 5 Đại học Y Dược Thái Bình 21.3 22.1 20 6 Đại học Y Dược, Đại học Huế 19 19.05 19.9 7 Đại học Y Dược TP.HCM 20.3 - 23.25 21.6 - 23.88 24.03 - 24.5 8 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 19 - 19.05 22.4 23.57 9 Đại học Y Dược Cần Thơ 21.75 23.2 23.45 10 Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM 19 19.65 22.6

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, ngày 16/8, các đơn vị tải cơ sở dữ liệu lên hệ thống và tổ chức xét tuyển. Lần lọc ảo đầu tiên sẽ diễn ra từ 7h ngày 17/8, kết quả được trả về trong ngày.

Những ngày kế tiếp, mỗi ngày lọc ảo 2 lần cho tới khi hết lượt lọc ảo. Lần lọc ảo cuối diễn ra vào chiều 20/8.

Đây là quy trình nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào 1 nguyện vọng duy nhất trong danh sách nguyện vọng đã đăng ký, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng. Từ đó, hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo, giúp các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.

Bên cạnh quá trình lọc ảo chung của Bộ GD&ĐT, các trường đại học cũng hình thành 2 nhóm lọc ảo phía Bắc và phía Nam. Nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, phía Nam do Đại học Quốc gia TP.HCM điều phối.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn 2025. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.