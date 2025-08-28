Biển Đông có thể đón bão số 6, miền Bắc và miền Trung mưa lớn từ chiều tối 29/8

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 trong năm hoạt động trên khu vực biển này, di chuyển nhanh về phía các tỉnh Trung Bộ.

Lúc 13h ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7 (39–61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9, đổi hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và khả năng mạnh thêm.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. (Nguồn: NCHMF)

Từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 30/8, trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Thanh Hoá đến Huế mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 350mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt ngưỡng 150mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng. Lượng mưa ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng khoảng 50-100mm, có nơi trên 200mm. Thanh Hóa đến TP Huế lượng mưa dao động 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Như vậy, tổng lượng mưa từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8 ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 400mm. Trọng tâm mưa từ Thanh Hóa đến TP Huế với lượng mưa 150-350mm, có nơi trên 600mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 28/8, Thanh Hóa đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Nguy cơ mưa lớn trên 60mm trong 3 giờ.