BIDV trao 70.000 phần quà Tết tặng đồng bào nghèo

(VTC News) -

BIDV triển khai chương trình ý nghĩa này rộng khắp tại tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. Các chi nhánh BIDV phối hợp các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức trao tặng tới các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Năm nay BIDV đặc biệt hướng sự quan tâm tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, ưu tiên triển khai chương trình tại các tỉnh như Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Gia Lai, Đắk Lắk (Bình Định, Phú Yên cũ)… nơi người dân vẫn ngày ngày nỗ lực vượt qua khó khăn, khôi phục và ổn định cuộc sống.

Tập thể người lao động đã chung tay đóng góp gần 40 tỷ đồng để trao gần 70.000 phần quà Tết tặng đồng bào nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc, đây là hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập BIDV.

Lãnh đạo BIDV, Công đoàn BIDV và đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại buổi công bố thông tin trao quà Tết.

Mỗi phần quà trị giá trung bình khoảng 500.000 đồng/suất sẽ góp thêm cho các gia đình nghèo có được những món nhu yếu phẩm ngày Tết như bánh chưng, gạo nếp, mứt tết, dầu ăn, thịt… Đây cũng là sự sẻ chia chân thành, gửi gắm tình cảm và trách nhiệm cộng đồng của tập thể người lao động BIDV, góp phần mang đến cho bà con một cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Ông Trần Phương - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn BIDV - chia sẻ: "Tiếp nối truyền thống nhân ái đã trở thành nét đẹp văn hóa, Xuân Bính Ngọ 2026 đánh dấu năm thứ 17 liên tiếp cán bộ, người lao động BIDV chung tay đóng góp trao gửi gần 70.000 phần quà Tết nghĩa tình trị giá 40 tỉ đồng đến đồng bào nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc. Các chi nhánh BIDV trên cả nước phối hợp các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức trao tặng tới các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào ở những vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm rét hại, hạn mặn, lũ quét, lũ ống".

Từ năm 2009 đến nay, sau 17 năm triển khai, BIDV trao tặng cho đồng bào nghèo gần 1 triệu suất quà Tết, với kinh phí khoảng 350 tỷ đồng.