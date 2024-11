BIDV hoạt động ổn định, ghi dấu ấn trên hành trình hướng đến 'Ngân hàng Xanh'

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố Báo cáo tài chính quý III/2024. Theo đó, hoạt động kinh doanh BIDV tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả, cơ bản bám sát kế hoạch năm; huy động vốn đảm bảo cân đối vốn, tăng trưởng tín dụng tăng khá, các chỉ tiêu hiệu quả đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ năm trước...

Hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả

Tính đến hết quý III/2024, BIDV đạt được kết quả kinh doanh tích cực, thể hiện trên nhiều phương diện:

Tổng tài sản hợp nhất đạt trên 2,58 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất thị trường.

Huy động vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản hệ thống. Đến 30/9, huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 2,07 triệu tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Huy động vốn tăng trưởng tốt ở phân khúc bán lẻ, góp phần gia tăng tính ổn định của nền vốn.

Hoạt động tín dụng ghi nhận mức tăng khá so với bình quân ngành ngân hàng, dư nợ tín dụng đạt 1,96 triệu tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm; trong đó, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững, tập trung vào phân khúc bán lẻ (tăng trưởng 21% so với cuối năm 2023) và khách hàng doanh nghiệp nước ngoài (tăng trưởng 19,4%).

Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN phấn đấu đến 31/12 kiểm soát theo mục tiêu định hướng (≤1,4%). BIDV thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định. Các chỉ tiêu về an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

Hiệu quả kinh doanh 9 tháng tăng trưởng so với cùng kỳ: Chênh lệch thu chi hợp nhất đạt 36.246 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 22.047 tỷ đồng, tăng 11,6%..

Với những kết quả tích cực trong hoạt động, trong quý III/2024, BIDV được các tổ chức quốc tế, trong nước ghi nhận, vinh danh với nhiều giải thưởng, tiêu biểu như: Là đại diện có doanh thu lớn nhất ngành ngân hàng lọt vào danh sách “TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2024” (Tạp chí Forbes vinh danh); “TOP 10 Thương hiệu Việt Nam giá trị nhất năm 2024“ (Brand Finance vinh danh); “TOP 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2023 - 2024” (Tạp chí Kinh tế Việt Nam và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp vinh danh); “Ngân hàng đối tác hàng đầu trong một thập kỷ” (ADB vinh danh); “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam” (Tạp chí Euromoney vinh danh); “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024” (HR Asia Magazine vinh danh);...

Dấu ấn trên hành trình hướng đến “Ngân hàng Xanh”

BIDV tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trên con đường định vị thương hiệu “Ngân hàng Xanh” và đóng góp ngày càng tích cực vào Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

BIDV tiếp tục hoàn thiện đồng bộ quy định pháp lý theo định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong kiến tạo kinh tế xanh. Thời gian vừa qua, ngoài việc ban hành Khung khoản vay bền vững, Khung Trái phiếu xanh... tạo tiền đề triển khai các gói tín dụng xanh, chương trình tài trợ vốn ưu đãi cho các dự án công trình xanh, BIDV tiếp tục ban hành Khung quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động tài trợ thương mại (Khung ESMS), đánh dấu bước đi tiên phong trong việc đồng hành với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đẩy mạnh giao thương toàn cầu, tăng cường các chuỗi giá trị và tăng trưởng bền vững...

Tiếp tục duy trì vị thế Tổ chức tín dụng phát hành Trái phiếu ESG dẫn đầu tại thị trường trong nước, BIDV trở thành tổ chức đầu tiên phát hành thành công trái phiếu bền vững tại thị trường trong nước với 3.000 tỷ đồng trái phiếu tự nguyện tuân thủ theo Hướng dẫn trái phiếu bền vững của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (ICMA).

Nguồn vốn này sẽ được BIDV sử dụng để cho vay các dự án mang lại tác động tích cực cho môi trường và xã hội. Trước đó, năm 2023, BIDV cũng là ngân hàng thương mại Việt Nam đầu tiên phát hành thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu xanh. Qua 2 đợt phát hành trái phiếu xanh và trái phiếu bền vững trong 2 năm liên tiếp với tổng giá trị chào bán thành công là 5.500 tỷ đồng (xấp xỉ 220 triệu USD), cùng với thành công của sản phẩm Tiền gửi xanh với hơn 5.000 tỷ đồng số dư, BIDV tái khẳng định mục tiêu trở thành “Ngân hàng Xanh”, đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển bền vững quốc gia.

Ngoài ra, BIDV cũng thể hiện trách nhiệm xã hội mạnh mẽ trong việc tích cực triển khai các sáng kiến xanh liên quan đến bình đẳng giới và cam kết đồng hành lâu dài, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng.

Với những kết quả đó, BIDV đã lọt TOP 20 doanh nghiệp có điểm phát triển bền vững tốt nhất thị trường - VNSI (Vietnam Sustainability Index) năm 2024 do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM công bố.

Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình hệ thống, điều hành hoạt động kinh doanh theo hướng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung gia tăng các nguồn thu phi lãi, tăng cường các dịch vụ ngân hàng điện tử, tối đa hóa các nguồn thu và kiểm soát chi phí, hướng tới hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã đề ra.