Bịa chuyện bắt cóc trẻ em để kêu gọi từ thiện, nam thanh niên lĩnh án

(VTC News) -

Ngày 4/2, TAND khu vực 1 TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, ngày 6/7/2025, Huy nảy sinh ý định lợi dụng mạng xã hội để bịa đặt các hoàn cảnh thương tâm nhằm kêu gọi tiền từ thiện, sau đó chiếm đoạt sử dụng cho mục đích riêng.

Nguyễn Hoàng Huy tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Để tạo “vỏ bọc” đáng tin cậy, Huy sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Cu Huy” lập trang Facebook “Tin Việt – Cam”.

Thời gian đầu, bị cáo sao chép, đăng tải nhiều bài viết về tin tức, thời sự từ các trang mạng xã hội khác nhằm thu hút lượt theo dõi, tạo sự tin tưởng cho người dùng.

Đến ngày 23/7/2025, Huy đăng tải thông tin hoàn toàn bịa đặt với nội dung: “Cháu bé Nguyễn Bùi Thanh Nhi, 5 tuổi, bị bắt cóc tại cổng Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế, sau đó bị quăng xuống đường và bị xe cán qua tay”.

Bài viết còn nêu bị cáo là cha ruột của cháu bé, đang cần tiền để phẫu thuật và kêu gọi ủng hộ vào tài khoản ngân hàng, đứng tên Nguyễn Hoàng Huy – tài khoản do chính Huy lập ra để nhận tiền.

Tin giả này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người tin tưởng, thương cảm và chuyển tiền ủng hộ.

Từ ngày 23/7/2025 đến ngày 23/8/2025, Huy đã nhận được hơn 84 triệu đồng từ 562 lượt giao dịch, tất cả đều mang nội dung giúp đỡ “cháu Nhi”. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bị cáo đã tiêu xài cá nhân hết.

Tại phiên tòa xét xử, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Huy không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân mà còn lợi dụng lòng nhân ái, sự sẻ chia của cộng đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin xã hội, làm hoen ố ý nghĩa nhân văn của các hoạt động thiện nguyện.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Huy 1 năm 9 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.