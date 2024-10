Bị Trương Mỹ Lan đòi 2.500 tỷ đồng, Novaland khẳng định không liên quan

(VTC News) -

Ngày 3/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland - NLV) đăng tải thông báo trên trang web chính thức của công ty, gửi đến khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và đối tác.

Nội dung thông báo khẳng định Novaland không liên quan đến Dự án Việt Phát và Công ty Tân Thành Long An, như những thông tin được bà Trương Mỹ Lan đề cập tại phiên toà xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Trong thông báo, Novaland nhấn mạnh, với vai trò là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, công ty luôn đặt trọng tâm vào việc mở rộng quỹ đất để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Trong quá trình phát triển, năm 2022, Novaland hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Thành Long An để phát triển Dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị Việt Phát. Tuy nhiên, Công ty Tân Thành Long An đã yêu cầu tạm dừng dự án trong quá trình thực hiện.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Novaland khẳng định công ty không nhận được bất kỳ ủy quyền nào từ Tân Thành Long An để tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác, bao gồm cả việc phát hành trái phiếu. Do đó, những tuyên bố của bà Trương Mỹ Lan về việc đàm phán với Novaland tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 vào ngày 1/10 là không có cơ sở.

Ngoài ra, Novaland cũng cho rằng, họ chỉ đóng vai trò là đơn vị phát triển Dự án Việt Phát theo yêu cầu của Tân Thành Long An và không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào liên quan đến dự án này.

Đồng thời, Novaland khẳng định không liên quan đến việc phát hành trái phiếu An Đông, chuỗi khách sạn Liberty hay bất kỳ hoạt động nào khác của Công ty Tân Thành Long An.

Hôm 1/10, trong phần xét hỏi các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhằm làm rõ các vật chứng, tài sản và quyền tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trình bày về một số dự án, tài sản và cổ phần liên quan tại các công ty, tập đoàn khác nhau.

Liên quan đến Dự án Tân Thành Long An, bà Trương Mỹ Lan yêu cầu Novaland thanh toán 2.500 tỷ đồng bằng tiền mặt để khắc phục hậu quả liên quan đến dự án này. Tân Thành Long An là một trong những doanh nghiệp bị phong tỏa tài sản trong quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.

Tân Thành Long An là chủ đầu tư Dự án Khu công nghiệp Việt Phát tại tỉnh Long An, được phát triển theo mô hình kết hợp giữa khu công nghiệp và khu đô thị, với tổng diện tích hơn 1.800 ha.

Dự án này là kết quả của liên doanh giữa Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tân Thành Long An và một đối tác đến từ Hàn Quốc, được kỳ vọng sẽ trở thành khu công nghiệp có quy mô lớn nhất tại Việt Nam.

Ngày 9/10/2022, Novaland đã công bố việc phát triển và xúc tiến đầu tư Dự án Suntec với quy mô 625 ha, nằm trong Dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị Việt Phát.

Đến ngày 5/5/2023, trước những nghi vấn liên quan đến Vạn Thịnh Phát, Novaland đã có văn bản giải thích về mối quan hệ của công ty với Dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị Việt Phát. Novaland khẳng định chỉ đóng vai trò là đơn vị phát triển dự án, do Tân Thành Long An làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai một số hoạt động ban đầu, Tân Thành Long An đã yêu cầu Novaland tạm dừng phát triển dự án cho đến khi có thông báo mới.

Trong giai đoạn xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, Novaland được TAND TP.HCM mời tham dự với tư cách là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, Novaland đã gửi văn bản đề nghị không tham gia phiên tòa, do tập đoàn đang tập trung vào quá trình tái cơ cấu và đề nghị này đã được tòa chấp thuận.