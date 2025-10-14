Bị trêu béo, nữ sinh 17 tuổi ép cân đến mức phải nhập viện điều trị tâm thần

(VTC News) -

Bác sĩ Ngô Tuấn Khiêm, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đơn vị vừa điều trị cho nữ sinh 17 tuổi, nhập viện trong tình trạng ngất xỉu, mạch chậm, ăn uống kém và sút cân nghiêm trọng.

Nữ sinh từng là học sinh giỏi, vui vẻ, được thầy cô và bạn bè quý mến. Tuy nhiên, sau khi bị bạn trêu “béo” trong một tiết thể dục cách đây 6 tháng, em trở nên tự ti, ám ảnh với ngoại hình và bắt đầu hành trình giảm cân cực đoan.

Thời điểm đó, nữ sinh nặng 62kg, cao 1,6m. Sau khi bị trêu chọc, em tìm hiểu các phương pháp giảm cân trên mạng xã hội, áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt: nhịn ăn sáng, cắt giảm đến 2/3 khẩu phần mỗi ngày, bỏ cơm, tránh đồ ngọt và tập thể dục cường độ cao từ 2 đến 3 tiếng mỗi ngày.

Chỉ vài tháng, em giảm gần 10kg. Tuy nhiên, dù cơ thể gầy yếu, em vẫn cho rằng mình “chưa đủ gầy” và bụng còn “béo”. Em tiếp tục ép cân, bất chấp sự can ngăn của gia đình, thậm chí từ chối đi khám khi mất kinh nguyệt suốt 3 tháng liên tiếp.

Một tháng trước khi nhập viện, cân nặng của nữ sinh chỉ còn 45kg. Em gần như không ăn gì ngoài vài thìa cơm trắng, không nạp protein, vẫn duy trì cường độ tập luyện cao. Nữ sinh ngất xỉu tại nhà, được gia đình đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ tư vấn sức khoẻ cho bệnh nhân mắc chứng chán ăn tâm thần. (Ảnh minh hoạ: MK)

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng chán ăn tâm thần - dạng rối loạn ăn uống nghiêm trọng, thể hiện qua việc sụt cân nhanh, sợ tăng cân, rối loạn hình ảnh cơ thể và tập thể dục quá mức.

Khi nhập viện, em chỉ nặng 42kg, chỉ số BMI là 16,4 (thấp hơn chuẩn bình thường), mạch chậm và huyết áp thấp. Các bác sĩ đã lên phác đồ điều trị theo hướng dẫn dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần. Sau 6 ngày, tình trạng của em cải thiện: mạch ổn định, huyết áp tăng, ăn uống khá hơn, giảm tập luyện quá mức và tăng gần 2kg.

Sau 20 ngày, bệnh nhân ăn được khoảng 80% nhu cầu dinh dưỡng, tăng thêm 2kg nữa. Tuy vẫn còn nỗi sợ béo và chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm lý ám ảnh hình thể, nhưng tần suất tập luyện cực đoan giảm tới 70%.

Một tháng sau khi ra viện, nữ sinh tiếp tục cải thiện tích cực, ăn uống đủ bữa, không còn lo lắng về cân nặng, ngừng tập luyện quá sức và đã có kinh nguyệt.

Bác sĩ Phạm Thị Nguyệt Nga, Viện Sức khỏe Tâm thần, cho biết chán ăn tâm thần là một trong bốn dạng rối loạn ăn uống phổ biến, bao gồm cả cuồng ăn và ăn vô độ. Đây là bệnh lý sức khỏe tâm thần nghiêm trọng, thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt là nữ giới.

Theo thống kê, tỷ lệ rối loạn ăn uống ở nhóm 11-19 tuổi hiện là 1,2% ở nam và 5,7% ở nữ, với xu hướng ngày càng gia tăng. Giai đoạn giữa và cuối tuổi vị thành niên là thời điểm rối loạn ăn uống dễ khởi phát nhất.

Bác sĩ Nga nhấn mạnh, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời, cùng với sự đồng hành của gia đình, đóng vai trò then chốt trong việc giúp người bệnh phục hồi.