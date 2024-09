Bị trăn khổng lồ siết chặt, bà lão vật lộn suốt 2 tiếng đồng hồ và thoát chết

(VTC News) -

Sự việc xảy ra tại một ngôi nhà nhỏ ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan. Vào 20h30 ngày 18/9 vừa qua, khi đang rửa bát, bà Arom Arunroj, 64 tuổi, bỗng nhận thấy có thứ gì đó cắn vào chân mình. Quay lại nhìn, bà kinh hãi phát hiện đó là một con trăn dài khoảng 4 mét, nặng chừng hơn 20kg.

"Tôi nhìn xuống và thấy đó là một con trăn khổng lồ", bà Arom kể lại trong trạng thái vẫn còn bàng hoàng. Ngay lập tức, bà cố gắng vật lộn với con trăn, thậm chí còn nắm được đầu nó, cố gắng bóp chặt với hy vọng làm cho nó nới lỏng vòng siết. Thế nhưng con trăn cực kỳ kiên trì, nó tiếp tục siết chặt bà Arom.

Khi được tìm thấy, bà Arom vẫn đang bị con trăn khổng lồ siết chặt quanh bụng.

Suốt 2 giờ đồng hồ, bà Arom bị con trăn quấn chặt và cắn nhiều lần. Nhận thấy không thể tự giải thoát, bà liên tục kêu cứu. Tuy nhiên, mãi đến 22h, tiếng kêu cứu của bà mới được hàng xóm phát hiện và báo cho cơ quan chức năng.

Khi cảnh sát và đội cứu hộ từ Quỹ She Poh Tek Tung đến hiện trường, họ thấy bà Arom đang ngồi trên sàn, bị con trăn khổng lồ quấn chặt quanh eo. Lúc này bà không còn nhiều sức lực, phải gắng gượng để giữ tỉnh táo.

Sỹ quan cảnh sát Anusorn Wongmali Anusorn, người đầu tiên xông vào hiện trường, mô tả: "Bà ấy đã bị con trăn siết chặt một thời gian dài, da bà tái nhợt, cả người suy nhược, yếu ớt. Đó là một con trăn rất lớn, tôi thấy một vết cắn trên chân bà ấy và biết rằng có thể còn nhiều vết cắn khác nữa".

Trải qua hai giờ kinh hoàng, bà Arom đã sống sót một cách kỳ diệu và được giải cứu thành công. Bà được đưa đến bệnh viện ngay sau khi tách ra khỏi con trăn. Mặc dù trăn không có nọc độc nhưng các bác sỹ cảnh báo rằng vết cắn vẫn có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

Theo số liệu từ Cục An toàn Sức khỏe Quốc gia Thái Lan (NHSO), trong năm 2023, có tới 12.000 trường hợp phải điều trị do bị trăn, rắn độc hoặc động vật cắn, trong đó 26 người tử vong do rắn cắn.

Tai nạn này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm tàng từ động vật hoang dã tại các khu vực đô thị hóa ở Thái Lan. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện động vật nguy hiểm trong khu vực sinh sống.