Bị tố kê đơn có sữa giả cho trẻ em, bác sĩ phòng khám tư ở Huế nói gì?

(VTC News) -

Sau khi Bộ Công an triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn tại Hà Nội và một số tỉnh thì chủ đề "sữa giả" những ngày qua vẫn là chủ đề nóng tại một số Fanpage, group, hội nhóm của mạng xã hội.

Tại đây, nhiều bà mẹ bỉm sữa ở Huế chia sẻ sự lo lắng sau khi lỡ cho con mình uống. Nhiều người cho biết họ mua loại sữa này sau khi được bác sĩ kê đơn để điều trị bệnh tiêu chảy.

Bài đăng trên mạng xã hội tố PSG.TS B.Đ.B.S có phòng khám tư ở quận Thuận Hoá (TP Huế) kê đơn thuốc có thêm sữa giả.

"PGS.TS B.Đ.B.S kê cho con em uống đó ạ. Em thấy sữa này nằm trong danh sách sữa giả", một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng bài viết trong group "Hội thanh lý đồ dùng mẹ và bé Huế 75" kèm hình ảnh sữa Bold Milk. Ngay lập tức, bài viết nhận nhiều bình luận tỏ thái độ lo lắng.

Một người mẹ nói: "Con mình lúc 6 tháng bị ho, đi khám thì bác bắt mua sữa này. Bác (sĩ) kêu con mình bị tiêu chảy, trong khi mình kêu đi phân sệt. Do uống thuốc bác (sĩ) thêm uống lon sữa này, con mình bị đau bụng cả tuần. Hết lon sữa, bác (sĩ) bắt mua nhưng con mình uống lại sữa thường nên hết bị tiêu chảy…".

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, chị H.T.T.T (trú phường Dương Nỗ, TP Huế) cho biết, cách đây gần 2 năm chị cũng đưa con đi khám tại phòng khám của PGS.TS B.Đ.B.S. Lúc ấy, con chị được bác sĩ chẩn đoán hơi suy dinh dưỡng có kê vào đơn thuốc sữa Bold Milk.

Tin bác sĩ, chị T. mua sữa tại quầy thuốc ngay ngoài phòng khám và cho uống hết liệu trình là 6 lon sữa. Sau này đường dây sữa giả bị Bộ Công an triệt phá chị mới tá hoả những lon sữa chị cho con uống nằm trong danh mục các loại sữa giả.

Theo tìm hiểu, PGS.TS B.Đ.B.S trong phản ánh của các mẹ bỉm sữa ở Huế hiện công tác tại một bệnh viện ở Huế và có phòng khám tư chuyên về nhi ở đường Nguyễn Công Trứ (quận Thuận Hoá, TP Huế).

Những bình luận về bài viết tố bác sĩ kê đơn có sữa giả.

Trả lời báo chí, PGS.TS B.Đ.B.S cho hay, những loại sữa bị thu hồi đó không phải là sữa giả mà chỉ là không đúng thành phần công bố, không có độc tính. Những loại sữa chống tiêu chảy đó không nằm trong danh mục. Khi có công bố thu hồi thì ông cũng ngừng kê đơn.

"Sữa đó được Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cấp phép sử dụng, lưu hành. Bác sĩ làm sao biết được là thành phần, chất lượng như thế nào mà chỉ dựa trên thành phần công bố để kê cho bệnh nhân. Thật ra, sữa mà Bộ Công an công bố là sữa giả thực chất là không đủ 70% thành phần công bố. Sữa Bold Milk mà chúng tôi kê là cho các cháu bị tiêu chảy, còn sữa mà Công an công bố không đạt chất lượng là sữa dành cho bà bầu.

Tuy nhiên, khi người ta thu hồi thì những cái gì của công ty đó sản xuất là thu hồi hết. Thật ra bác sĩ cũng là là xui thôi vì đâu biết chất lượng sản phẩm... Tất cả bệnh nhân có thắc mắc việc kê sữa giả, chúng tôi đều có những phản hồi chu đáo...", PGS.TS. B.Đ.B.S nói.

PGS.TS cũng khẳng định, chỉ khám, kê đơn chứ không bán thuốc, bán sữa. Tuy nhiên, nhiều người cho biết đúng là bác sĩ này chỉ khám, kê đơn và họ ra trước cửa phòng khám mua thuốc, mua sữa. Thế nhưng, với đơn bác sĩ kê nên họ tin tưởng mua cho con uống.

Trước đó, Bộ Công an triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn tại Hà Nội và một số tỉnh. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Đường dây này sản xuất gần 600 loại sữa giả, nhắm đến người bệnh, phụ nữ mang thai và trẻ em, trong đó có loại Bold Milk.