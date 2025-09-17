Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang làm việc với phường Bình Dương

(VTC News) -

Chiều 17/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với phường Bình Dương nhằm nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Phường Bình Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn đơn vị hành chính: Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Tân (TP Thủ Dầu Một) và Phú Chánh (TP Tân Uyên), với diện tích hơn 58 km². Trên địa bàn có Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương rộng hơn 4.100 ha, chiếm 75% diện tích toàn phường.

Đây cũng là địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp nhất, với 7 khu, 2 cụm công nghiệp và hơn 600 doanh nghiệp đang hoạt động.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang hỏi thăm cán bộ đoàn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Dương. (Ảnh: VIệt Dũng)

Đến ngày 31/8, thu ngân sách của phường đạt hơn 480 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông được quy hoạch bài bản, hạn chế tình trạng kẹt xe.

Tuy nhiên, hệ thống trường học chưa theo kịp tốc độ gia tăng dân số, dự báo đến năm 2030 cần bổ sung ít nhất hai trường tiểu học và một trường THCS. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng gặp khó khăn do địa bàn rộng, dân cư đông, đòi hỏi đầu tư thêm hệ thống camera giám sát và phương tiện cho lực lượng chức năng.

Trung tâm hành chính công của phường đã tiếp nhận hơn 16.700 hồ sơ từ đầu tháng 9 đến nay, trong đó hơn 16.200 hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn. Ngoài ra, trung tâm bố trí làm việc sáng thứ Bảy để tiếp nhận thêm gần 800 hồ sơ cho người dân.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của phường Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh địa phương cần tận dụng lợi thế để xây dựng hệ sinh thái khoa học – công nghệ gắn với các khu công nghiệp hiện hữu.

Ông đề nghị địa phương tập trung quy hoạch sử dụng đất, phát triển đô thị đồng bộ, chú trọng đầu tư trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh trật tự để tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý chính quyền phường quan tâm công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhằm nâng cao năng lực giải quyết công việc, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.