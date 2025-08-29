Ông Trần Lưu Quang chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH từ Hải Phòng về TP.HCM

(VTC News) -

Theo đó, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày ngày 28/8.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. (Ảnh: quochoi.vn)

Trước đó, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê quán tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Trần Lưu Quang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Trần Lưu Quang có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh và lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ tháng 2/2019 - 4/2021, ông Trần Lưu Quang là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Sau đó, ông giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hải Phòng từ tháng 4/2021 - 1/2023.

Ngày 5/1/2023, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng.

Từ tháng 8/2024, ông Trần Lưu Quang giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (sau này được đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) cho đến khi được phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM.