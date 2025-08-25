Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang trăn trở vì cuộc sống tốt đẹp hơn của 14 triệu dân

(VTC News) -

Sáng 25/8, sau khi nhận quyết định của Bộ Chính trị, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã phát biểu nhận nhiệm vụ.

Mở đầu bài phát biểu, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Chính trị đã tin tưởng giao trọng trách. Ông cũng bày tỏ sự trân trọng đối với nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

“Tôi lại có cơ hội trở về mảnh đất này sau 4 năm, 3 tháng, 21 ngày để đồng hành cùng các đồng chí trong sự phát triển của thành phố”, ông Quang bày tỏ.

Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, với ông niềm vui và vinh dự lớn lao luôn đi kèm nỗi lo và sự trăn trở. Nỗi lo lớn nhất hiện nay chính là làm sao để đội ngũ lãnh đạo TP.HCM kết nối với nhau thật chặt chẽ, tạo thành sức mạnh chung.

“Điều tôi mong mỏi là các lãnh đạo thành phố đừng nghĩ mình ở đâu đến, là người TP.HCM gốc hay từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thay vào đó hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong một chỉnh thể mới, một không gian phát triển mới”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Quang, kỳ vọng của lãnh đạo Trung ương, sự mong mỏi về cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu người dân, cùng sự chờ đợi của nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hiệu quả, hiệu năng là động lực lớn nhưng cũng là áp lực rất nặng nề.

Ông khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM sẽ tiếp thu đầy đủ chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cụ thể hóa thành văn kiện, chương trình hành động để hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, đồng hành và động viên từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước để thành phố “vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của thịnh vượng và hạnh phúc”.