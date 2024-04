Bí thư Huyện ủy Yên Phong được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh

(VTC News) -

Sáng 2/4, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) để xem xét, quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thực hiện các thủ tục theo luật định, bỏ phiếu kín bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Hạnh Chung.

Bí thư Huyện ủy Yên Phong Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Kỳ họp bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh làm các thủ tục miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIX đối với ông Nguyễn Công Thắng (do được điều động, chuyển công tác) và chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX đối với ông Vũ Minh Hiếu (do yêu cầu nhiệm vụ công tác); miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đối với ông Nguyễn Như Hùng (do chuyển công tác).

Đồng thời, HĐND tỉnh Bắc Ninh bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX đối với bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Pháp chế và chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX đối với bà Đỗ Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Kỳ họp cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đặng Trần Trung, Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Ninh (do chuyển công tác).