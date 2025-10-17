Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài: Tập trung giải quyết ô nhiễm, ùn tắc giao thông

(VTC News) -

Trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 vào chiều 17/10, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý việc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, theo đó tập trung giải quyết, khắc phục cơ bản các vấn đề dân sinh cấp bách. Các vấn đề này bao gồm: ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tại các dòng sông.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Viết Thành)

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành, nhất là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm, đổi mới tư duy, thực hiện phương châm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời phải gần dân, lắng nghe và linh hoạt điều chỉnh phù hợp theo thực tiễn.

Để đảm bảo hiệu quả, Thành ủy Hà Nội cũng chú trọng việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, phân công rõ trách nhiệm cá nhân, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để tạo chuyển biến tích cực ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội nêu rõ trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, hành động quyết liệt...

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Viết Thành)

Bí thư Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Đại hội kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng của Thăng Long - Hà Nội.

Toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô không ngừng nỗ lực, dốc hết tâm sức, trí tuệ để cống hiến, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030), qua đó xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với các danh hiệu cao quý như "Thủ đô anh hùng", "Thành phố vì hòa bình", "Thành phố sáng tạo".

Qua đó, Thành phố Hà Nội khẳng định vị thế tiên phong cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng; xứng đáng với niềm tin yêu, yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương và của Tổng Bí thư Tô Lâm, của đồng bào và chiến sĩ cả nước...