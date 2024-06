Bị 'quỵt' tiền công đào vàng, thanh niên phải đi bộ gần 700 km về quê

(VTC News) -

Chiều 16/6, Công an xã Hương Văn (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận, đơn vị vừa kịp thời giúp đỡ một nam thanh niên bị chủ lừa không trả tiền công, phải đi bộ về quê.

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 16/6, Thượng uý Dương Minh Quốc cán bộ Công an phường Hương Văn đang trực ban thì có thanh niên vào xin nước uống. Qua tìm hiểu, Thượng uý Quốc được biết thanh niên này tên Lò Văn E (SN 1994, trú tại Bảo Nam, Kỳ Sơn, Nghệ An).

Thượng uý Dương Minh Quốc hỗ trợ chi phí để cho em Lò Văn E ăn uống dọc đường về quê. (Ảnh: CACC)

Lò Văn E cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tháng 4/2023, em vào huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) để làm công nhân đào vàng. Tuy nhiên, sau đó em Lò Văn E bị chủ lừa không trả tiền công và cũng không biết đường về nhà.

Không có tiền để đi xe khách, Lò Văn E đành đi bộ, vừa đi vừa hỏi đường từ Quảng Nam về Nghệ An. Khi ra đến Thừa Thiên - Huế đi vào Công an phường Hương Văn xin nước uống.

Sau khi xác minh, thấy hoàn cảnh của em Lò Văn E rất khó khăn nên Công an phường Hương Văn liên hệ xe hỗ trợ đưa em về quê. Nhiều người dân cũng hỗ trợ em Lò Văn E tiền để ăn cơm, uống nước dọc đường.

Trước đó, lúc 10h ngày 13/6 tổ công tác Trạm CSGT Phú Lộc do ông Hoàng Minh Tuấn làm tổ trưởng cùng 3 tổ viên gồm các ông Nguyễn Minh Tiến; Trần Ngọc Lâm và Cao Bá Tuấn đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 859 quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) thì có người vào xin nước uống.

Qua tìm hiểu, lực lượng CSGT xác nhận người này tên Tạ Hữu Quyết (SN 2006, trú xóm 3, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Qua lời kể của Quyết với lực lượng CSGT, bố mẹ ly dị lúc Quyết mới 2 tuổi và em ở với bà nội.

Tháng 4/2024, do cuộc sống ở quê khó khăn, Quyết vào TP.HCM để làm việc nhưng bị lừa và không được trả lương nên ngậm ngùi bỏ về quê. Tuy nhiên, khi đến địa phận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) do không còn tiền nên Quyết bị xe khách đuổi xuống. Đi bộ được khoảng 5 - 7 km do đói và khát nước nên Quyết ghé vào tổ công tác của lực lượng CSGT để xin nước uống.

Tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc sau đó xác minh nhanh tại Công an xã Viên Thành và được xác nhận những lời Quyết kể là đúng sự thật. Tổ công tác sau đó bố trí cho Quyết ăn uống, hỗ trợ tiền và đón xe khách cho em về quê nhà.