CSGT Thừa Thiên - Huế giúp thanh niên bị lái xe khách đuổi xuống giữa đường

(VTC News) -

Ngày 13/6, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa kịp thời hỗ trợ nam thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt có thể trở về quê ở Nghệ An.

Cụ thể, lúc 10h cùng ngày, tổ công tác Trạm CSGT Phú Lộc do ông Hoàng Minh Tuấn làm tổ trưởng cùng 3 tổ viên gồm các ông Nguyễn Minh Tiến; Trần Ngọc Lâm và Cao Bá Tuấn đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 859 quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) thì có người vào xin nước uống.

Em Quyết được tổ công tác Trạm CSGT Phú Lộc hỗ trợ ăn uống. (Ảnh: CA)

Qua tìm hiểu, lực lượng CSGT xác nhận người này tên Tạ Hữu Quyết (SN 2006, trú xóm 3, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Qua lời kể của Quyết với lực lượng CSGT, bố mẹ ly dị lúc Quyết mới 2 tuổi và em ở với bà nội.

Tháng 4/2024, do cuộc sống ở quê khó khăn, Quyết vào TP.HCM để làm việc nhưng bị lừa và không được trả lương nên ngậm ngùi bỏ về quê. Tuy nhiên, khi đến địa phận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) do không còn tiền nên Quyết bị xe khách đuổi xuống. Đi bộ được khoảng 5 - 7km do đói và khát nước nên Quyết ghé vào tổ công tác của lực lượng CSGT để xin nước uống.

Tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc sau đó xác minh nhanh tại Công an xã Viên Thành và được xác nhận, những lời em Quyết kể về nhân thân là đúng và em này cũng chưa có tiền án, tiền sự. Tổ công tác sau đó bố trí cho em Quyết ăn uống; hỗ trợ tiền và đón xe khách cho em về quê tại Yên Thành (Nghệ An).

Sau đó tổ công tác Trạm CSGT Phú Lộc cũng hỗ trợ kinh phí và bắt xe khách để em Quyết về quê. (Ảnh: CA)

Trước đó, lúc 19h30 ngày 1/5, tổ công tác gồm Trung tá Hoàng Kim Hữu - Phó Trạm trưởng Tram CSGT Phú Lộc cùng các tổ viên là Thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu và Thiếu tá Lê Minh Hiếu đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông tại Km 859 Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) thì thấy 2 người 1 nam 1 nữ đang đi bộ trên đường, bị mưa làm ướt hết quần áo nên tới thăm hỏi.

Qua thăm hỏi, lực lượng CSGT được biết tên của hai người là Lê Anh Tuấn (SN 1999, quê huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và Đào Thế Phương Châm (SN 2004, quê Phan Rang - Ninh Thuận). Tuấn và Châm là hai anh em cùng cha khác mẹ (Châm lấy họ và đăng ký hộ khẩu thường trú theo mẹ).

Cả hai anh em vốn là công nhân tại tỉnh Bình Phước nhưng do công ty hết việc nên bị cho nghỉ. Thất nghiệp, hai anh em tìm đường về quê ở Phú Thọ. Tuy nhiên, do không có tiền nên chỉ biết xin đi nhờ xe nhưng đến đèo Hải Vân thì phải xuống.

Hai anh em đành ngủ lại qua đêm trên đèo thì bị kẻ gian móc túi trộm mất 200.000 đồng còn lại. Hết cách, hai anh em chỉ còn biết đi bộ dọc theo Quốc lộ 1A hướng ra Bắc cho đến khi gặp được tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc.

Sau khi nắm được hoàn cảnh đáng thương của hai anh em Tuấn và Châm, lực lượng CSGT đặt cơm cho hai anh em ăn. Sau đó, các chiến sĩ CSGT bắt xe khách giường nằm cho hai anh em về quê và hỗ trợ thêm một chút tiền mặt để hai anh em làm kinh phí đi đường.