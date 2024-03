Bí quyết ngủ ngon tròn giấc từ thảo dược tự nhiên

(VTC News) -

Từng có thời gian phải điều trị bệnh mất ngủ, ông Trần Thanh Ba (Thái Bình) luôn trong tình trạng uể oải vì tác dụng phụ của thuốc Tây. Ông kể: “Uống thuốc Tây vào thì tôi ngủ được nhưng sáng dậy nặng đầu, người lờ đờ, mệt mỏi “như đi mượn”, còn thèm ngủ hơn. Sau đợt điều trị đó, tôi không dùng thuốc nữa thì lại tiếp tục bị mất ngủ”.

Sợ lệ thuộc thuốc, ông Ba chuyển sang dùng thảo dược để hỗ trợ bởi thảo dược có nhiều thành phần cải thiện nguyên nhân gốc rễ của chứng mất ngủ.

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng (Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh), mất ngủ có liên quan nhiều đến tạng tâm. Nếu tâm huyết và tâm khí đầy đủ sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, sảng khoái. Ngược lại, khí huyết không đủ sẽ gây bồn chồn, lo lắng, mất ngủ, suy nhược thần kinh. Vì vậy để điều trị từ gốc chứng mất ngủ cần nuôi dưỡng từ tạng tâm.

Trong Y học cổ truyền, các vị thuốc dưỡng tâm, ích khí như Long nhãn, Phục thần, Táo nhân, Viễn chí, Tâm sen giúp dưỡng tâm, an thần. Đương quy, Cam thảo giúp bổ khí huyết, kết hợp Xuyên khung giúp tăng cường tuần hoàn máu não, hành khí hoạt huyết, cải thiện tình trạng lo âu, mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, suy nhược thần kinh.

Ngoài ra còn có nhiều thảo dược hỗ trợ trực tiếp chứng mất ngủ, giúp ngủ sâu giấc nhờ cơ chế làm dịu hệ thần kinh, bổ sung các chất dẫn truyền để dễ ngủ. Có thể kể đến Lạc tiên giúp an thần, giảm bồn chồn, lo lắng, mất ngủ và trầm cảm. Lá vông giúp thư giãn hệ thần kinh trung ương, từ đó giải lo âu, chống trầm cảm. Nữ lang giúp bổ sung Phytomelatonin, hay còn gọi là Melatonin thực vật, một chất dẫn truyền thần kinh giúp tạo giấc ngủ tự nhiên cho cơ thể.

Trường hợp bị đau nhức xương khớp, đau đầu, đau dạ dày hoặc gặp phải các cơn đau gây khó ngủ, mất ngủ có thể dùng Bình vôi để cải thiện triệu chứng. Bình vôi cũng có tác dụng làm dịu thần kinh.

An thần ngủ ngon Tâm Bình – Giải pháp ngủ ngon từ thảo dược

Kế thừa và phát huy tinh hoa y học cổ truyền và kết hợp tinh chất hiện đại, công ty Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và bào chế thành công sản phẩm An thần ngủ ngon Tâm Bình.

An thần ngủ ngon Tâm Bình có thành phần hoàn toàn từ thảo dược giảm mất ngủ cũng như dưỡng tâm, an thần, hoạt huyết như Nữ lang, Bình vôi, Lạc tiên, Lá vông, Long nhãn, Viễn chí, Táo nhân, Cam thảo, Đương quy, Xuyên khung…

Trong đó Nữ lang đã được nghiên cứu làm tăng nồng độ chất dẫn truyền thần kinh GABA trong não bộ, cải thiện tình trạng mất ngủ, khó ngủ. Chiết xuất từ Nữ lang đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp chứng nhận an toàn GRAS. Hàm lượng hoạt chất Rotundin trong Bình vôi cao hơn so với thị trường.

An thần ngủ ngon Tâm Bình là giải pháp hiệu quả, an toàn cho người mất ngủ, khó khủ, ngủ không sâu giấc. Sản phẩm hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon. Hỗ trợ giảm triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh.

Nhờ An thần ngủ ngon Tâm Bình, giấc ngủ của ông Ba được trọn vẹn hơn. Ông chia sẻ: “Dùng hộp đầu tiên tôi đã thấy hiệu quả, đỡ trằn trọc khó ngủ, ít tỉnh giấc giữa đêm. Kiên trì uống đến hộp thứ 3 thì ngủ ngon, có thể ngủ một mạch từ 10h tối đến 5h sáng dậy tập thể dục. Thỉnh thoảng có hôm giữa đêm phải dậy đi tiểu nhưng vào giường là lại ngủ được ngay”.

An thần ngủ ngon hiện đang triển khai chương trình khuyến mại khi mua 5 hộp An thần ngủ ngon Tâm Bình 30 viên, tăng ngay 1 hộp An thần ngủ ngon Tâm Bình 20 viên. Chi tiết liên hệ: Hotline: 0343446699 Website: tambinh.vn