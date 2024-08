Bị đình chỉ, nhà hàng của người nhà lãnh đạo vẫn đón khách: Tỉnh yêu cầu báo cáo

(VTC News) -

Trưa 29/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, lãnh đạo tỉnh đã nắm được thông tin nhà hàng, homestay mọc sai phép ven biển An Lộc (xã Quảng Công, huyện Quảng Điền) bị đình chỉ nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện lãnh đạo tỉnh có văn bản yêu cầu huyện Quảng Điền làm rõ những vấn đề mà Báo Điện tử VTC News phản ánh và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9.

Homestay, nhà hàng An Lộc Beach vẫn ngang nhiên hoạt động dù UBND xã Quảng Công có thông báo yêu cầu tạm dừng hoạt động hơn 3 tháng qua. (Hình ảnh ghi nhận chiều 28/8).

Trước đó, chiều 24/8, ông Nguyễn Hữu Truyền - Chủ tịch UBND xã Quảng Công (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau loạt bài phản ánh của Báo Điện tử VTC News, UBND xã ra thông báo yêu cầu các hộ kinh doanh nhà hàng, homestay sai phép tại bờ biển An Lộc ngưng cải tạo, sửa chữa và hoạt động kinh doanh dịch vụ từ ngày 15/5.

"Nếu kiểm tra, UBND xã Quảng Công phát hiện các hộ kinh doanh tiếp tục cải tạo, sửa chữa hoạt động kinh doanh dịch vụ thì UBND xã sẽ lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và trình UBND huyện Quảng Điền đề nghị ra quyết định xử phạt", thông báo của UBND xã Quảng Công nêu rõ.

Bãi đậu xe trước An Lộc Beach hầu như chiều nào nào cũng chật kín xe của khách. (Ảnh chụp chiều 28/8).

Thế nhưng, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hơn 3 tháng qua, trong khi các cơ sở kinh doanh khác cơ bản tuân thủ yêu cầu tạm ngừng kinh doanh của UBND xã thì nhà hàng, homestay mang tên An Lộc Beach vẫn ngang nhiên hoạt động và đón khách tấp nập, nhất là dịp nghỉ lễ hoặc cuối tuần.

"Mặc dù UBND xã đã có văn bản cụ thể nhưng họ vẫn lén làm trong gia đình. Trong thời gian tới, UBND xã cũng sẽ có biện pháp quyết liệt hơn", ông Nguyễn Hữu Truyền - Chủ tịch UBND xã Quảng Công khẳng định.

Chủ tịch UBND xã Quảng Công nói vậy nhưng thực tế đến chiều qua (28/8) nhà hàng, homestay An Lộc Beach vẫn rầm rộ đón khách. Điều này thể hiện chủ cơ sở có dấu hiệu coi thường pháp luật, trong khi chính quyền có dấu hiệu buông lỏng quản lý.

Đáng chú ý, cơ sở kinh doanh sai phép này thuộc sở hữu của bà Lê Thị Hằng - em gái ruột của ông Lê Duận, Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Công.

Trời gần tối nhưng An Lộc Beach vẫn tấp nập đón khách đến ăn uống, ngắm biển. (Ảnh chụp chiều 28/8).

Khu đất bà Hằng được giao nằm ở vị trí đắc địa và thuận tiện bậc nhất ở bờ biển An Lộc. Khu vực này mới được đầu tư, nâng cấp đường đi nối từ Quốc lộ 49B đến sát bờ biển. Ngoài ra, nơi đây cũng được đầu tư thêm bãi đậu xe, đèn chiếu sáng. Toàn bộ nằm trong dự án hạ tầng du lịch Quảng Công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền làm chủ đầu tư với kinh phí khoảng hơn 7 tỷ đồng.

Tháng 5/2024 Báo điện tử VTC News có loạt bài phản ánh việc UBND xã Quảng Công giao đất trái thẩm quyền, không qua đấu giá, không có hợp đồng thuê đất cho một số cá nhân xây dựng các nhà hàng, homestay kinh doanh sai phép trên vùng bờ biển An Lộc gồm: An Lộc Beach, Icon Beach, quán An Bình, Minh và Miền Cát Trắng.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền khẳng định, việc giao đất cho một số cá nhân mở nhà hàng, homestay tại bãi biển An Lộc của UBND xã Quảng Công là trái thẩm quyền.